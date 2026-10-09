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出版：2026-Oct-09 13:03
更新：2026-Oct-09 13:03

康奈爾大學輪姦案｜不撤控就槍殺全家　女大生遭恐嚇錄音曝光(有片)

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康奈爾大學輪姦案，不撤控就槍殺全家，女大生遭恐嚇錄音曝光。(X)

康奈爾大學輪姦案，不撤控就槍殺全家，女大生遭恐嚇錄音曝光。(X)

美國康奈爾大學(Cornell University)的女學生早前提民事訴訟，指控自己2024年在Chi Phi兄弟會會所被落藥並遭7名成員輪姦，震驚全國，當地警方已介入調查。近日再爆出受害女學生遭到死亡恐嚇，對方不僅逼迫其撤回訴訟，更揚言要槍殺她的一家人。相關威脅錄音曝光。

根據《紐約郵報》(New York Post)報道，以「Jane Doe」化名出庭的女大生日前收到包含具體姓名與住址的恐嚇簡訊，內容充斥血腥暴力字眼。傳訊者威脅寫道：「妳想在A人面前看到B人被打爆腦袋嗎？想看的話就不要撤控。如果妳在乎家人，就撤控！」除了簡訊威脅外，傳訊者更直接發出一段長達3分鐘的恐嚇電話，除了在電話中精準唸出女大生的姓名、住址以及其周邊親友的個人資訊，傳訊者更囂張恐嚇：「老實說，我大概會直接殺到妳家，然後朝妳的家人開槍。妳這樣一直不理我，真的把我惹怒。」傳訊者自稱是涉案7名男大生之一Jonathan Newell的親屬，時而自稱是Jonathan Newell的兄弟，時而稱是其親戚，並指責女大生捏造事實誣陷Jonathan Newell。

美國康奈爾大學(Cornell University)。(AP)

美國康奈爾大學(Cornell University)。(AP)

警方已指派專案人員調查確保相關人士人身安全

然而，警方表示，目前尚無確切證據證明該名傳訊男子與Jonathan Newell確實存在親屬關係，威脅內容對受害人進行心理施壓。報道提到，由於該名男子不僅針對女大生，同時也採用類似手法恐嚇其生活圈中的多名親友與認識對象，涉案範圍廣泛。受害人目前已向警方報案，警方向媒體證實已指派專案人員深入調查此案，以確保相關人士的人身安全。

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