摔角手台上疑為搞氣氛　將75歲裁判當場摔死(慎入/有片)

墨西哥一場摔角比賽發生致命悲劇。墨西哥伊達爾戈州(Hidalgo)周二(6日)晚上一場職業摔角比賽中，綽號「魚人二世」(El Hijo de Fishman)的36歲摔角手José Ángel Nájera在擂台上，疑為搞氣氛對75歲的資深裁判施展招式將其重摔台上，導致對方頭部或頸部受創當場死亡，震驚全場。
綜合報道，75 歲在摔角界綽號為「貓頭鷹」(El Búho)的資深裁判Gerardo Germán Pineda，於6日晚為名為《Deslealtades》的摔角賽事擔任主賽裁判，網上影片顯示，在賽事中擔任反派角色的Nájera在壓倒對手失敗後，突然對Pineda施展在墨西哥稱為「martinete」的招式，將他抬起後重摔台上，Pineda倒地後痛苦掙扎，遲遲未能起身。報道指，這類招式涉及控制對方頭頸部並讓其頭頸朝擂台墊面承受衝擊，存在頸椎重創、癱瘓甚至死亡的高風險。當現場救護人員到場為Pineda檢查後，證實他已無生命跡象。
涉事摔角手涉過失致死罪被捕
事發時，不少觀眾起初以為那是比賽表演的一環，因為「在擂台上被攻擊」於職業摔角賽事中是常見的劇情，直至救護與警方介入才意識到事態嚴重。Nájera在事後已被警方以拘捕，事件已立案循「過失致死罪」方向展開調查，涉案的體育場館亦被當局暫時封鎖調查。
警告：影片涉及危險行為，切勿模仿
Función de lucha libre terminó en tragedia. Gerardo Germán Pineda, réferi conocido como "El Búho", murió tras una lesión provocada por una llave prohibida realizada por José Ángel Nájera, "El Hijo de Fishman". El incidente ocurrió en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio en Mineral de la Reforma, #Hidalgo. El luchador fue arrestado y las autoridades investigan el caso.— Nacho Lozano (@nacholozano) October 8, 2026