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國際
出版：2026-Oct-09 14:00
更新：2026-Oct-09 14:00

摔角手台上疑為搞氣氛　將75歲裁判當場摔死(慎入/有片)

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摔角手台上疑為搞氣氛，將75歲裁判當場摔死。(右：摔角手José Ángel Nájera。X)

摔角手台上疑為搞氣氛，將75歲裁判當場摔死。(右：摔角手José Ángel Nájera。X)

墨西哥一場摔角比賽發生致命悲劇。墨西哥伊達爾戈州(Hidalgo)周二(6日)晚上一場職業摔角比賽中，綽號「魚人二世」(El Hijo de Fishman)的36歲摔角手José Ángel Nájera在擂台上，疑為搞氣氛對75歲的資深裁判施展招式將其重摔台上，導致對方頭部或頸部受創當場死亡，震驚全場。

綜合報道，75 歲在摔角界綽號為「貓頭鷹」(El Búho)的資深裁判Gerardo Germán Pineda，於6日晚為名為《Deslealtades》的摔角賽事擔任主賽裁判，網上影片顯示，在賽事中擔任反派角色的Nájera在壓倒對手失敗後，突然對Pineda施展在墨西哥稱為「martinete」的招式，將他抬起後重摔台上，Pineda倒地後痛苦掙扎，遲遲未能起身。報道指，這類招式涉及控制對方頭頸部並讓其頭頸朝擂台墊面承受衝擊，存在頸椎重創、癱瘓甚至死亡的高風險。當現場救護人員到場為Pineda檢查後，證實他已無生命跡象。

Nájera壓倒對手失敗。(X) Nájera突然將Pineda抬起後重摔台上。(X) Nájera突然將Pineda抬起後重摔台上。(X) Nájera突然將Pineda抬起後重摔台上。(X) Pineda倒地後痛苦掙扎，遲遲未能起身。(X)

涉事摔角手涉過失致死罪被捕

事發時，不少觀眾起初以為那是比賽表演的一環，因為「在擂台上被攻擊」於職業摔角賽事中是常見的劇情，直至救護與警方介入才意識到事態嚴重。Nájera在事後已被警方以拘捕，事件已立案循「過失致死罪」方向展開調查，涉案的體育場館亦被當局暫時封鎖調查。

警告：影片涉及危險行為，切勿模仿

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