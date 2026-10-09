厄瓜多爾小型飛機失控衝出跑道撞電線杆　機上二人驚險生還（有片）

厄瓜多爾在10月8日發生小型飛機意外，一架正運鈔的小型飛機在昆卡（Cuenca）降落時衝出跑道，在機場附近公路撞上電線桿，機身及螺旋槳受損。機上2人生還，目前狀況穩定，機上運送的財物也已確認安全。
厄瓜多爾媒體《Primicias》、《El Universo》及《El Comercio》報道，意外於當日中午過後發生，地點位於昆卡的馬里斯卡爾拉馬爾機場（Mariscal La Mar Airport）附近。根據厄瓜多爾緊急應變機構ECU 911通報，當天中午12時13分接獲緊急事故消息，隨即協調消防、警方、醫療人員及交通單位趕赴現場。
降落時疑似失控衝出跑道
初步調查指出，這架塞斯納（Cessna）小型飛機當時正從瓜亞基爾（Guayaquil）飛往昆卡執行運鈔任務。飛機降落時疑似失控衝出跑道，越過跑道末端的山坡，墜向烏爾塔多德門多薩大道（Avenida Hurtado de Mendoza），並撞上一條電線桿，最終停在公路上。
事故影片顯示，飛機在降落過程中高度突然下降，隨後偏離跑道並墜落坡地。飛機前部及螺旋槳受損，現場還可見遭撞倒的電線桿。
厄瓜多爾民航總局表示，機上二人意外後情況穩定。厄瓜多爾中央銀行隨後證實，這架飛機受託運送財物，事故發生時執行瓜亞基爾至昆卡的航線。銀行表示，經過確認，機上運送的財物完整，已依照相關程序妥善保管，但未公布運送財物的具體金額。
為配合救援及事故調查，當局一度封閉事故地點周邊多條道路，包括烏爾塔多德門多薩大道及米爾奇奇格（Milchichig）一帶部分路段，並呼籲駕駛人士改道通行。機場營運也受到事故影響。目前事故確切原因仍待調查。厄瓜多爾民航主管機關將進一步釐清飛機降落時衝出跑道的原因，以及是否涉及機械故障、操作因素或其他問題。
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#Siniestros 🟠 Una avioneta ligera se salió de la pista en el Aeropuerto Mariscal La Mar de #Cuenca, el jueves 8 de octubre a las 12:13. El #ECU911 coordinó la atención de emergencia con el Ministerio de Salud (@Salud_Ec), los @Bomberos_Cuenca, la @emov_ep y la @PoliciaEcuador. Las imágenes muestran la aeronave sobre la vía, con daños graves en la parte delantera y un poste caído al lado. No hubo fallecidos. Las dos personas que iban a bordo sufrieron heridas leves.— WLaRadio - De Primera (@wlaradioec) October 8, 2026