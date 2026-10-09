厄瓜多爾小型飛機失控衝出跑道撞電線杆　機上二人驚險生還（有片）

厄瓜多爾在10月8日發生小型飛機意外，一架正運鈔的小型飛機在昆卡（Cuenca）降落時衝出跑道，在機場附近公路撞上電線桿，機身及螺旋槳受損。機上2人生還，目前狀況穩定，機上運送的財物也已確認安全。

厄瓜多爾媒體《Primicias》、《El Universo》及《El Comercio》報道，意外於當日中午過後發生，地點位於昆卡的馬里斯卡爾拉馬爾機場（Mariscal La Mar Airport）附近。根據厄瓜多爾緊急應變機構ECU 911通報，當天中午12時13分接獲緊急事故消息，隨即協調消防、警方、醫療人員及交通單位趕赴現場。