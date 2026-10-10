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出版：2026-Oct-10 10:15
更新：2026-Oct-10 10:15

伊朗局勢｜可犧牲洛杉磯或聖地牙哥？　特朗普稱被誤解

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美國總統特朗普。（圖／路透社）

美國總統特朗普。（圖／路透社）

美國總統特朗普日前談及伊朗戰事時，稱伊朗可能「摧毀洛杉磯、聖地牙哥」，引發加州政界及部分共和黨人士批評。特朗普8日澄清，外界誤解他的意思，當時他想表達的是，為阻止伊朗取得核武，美國民眾應承受暫時性的汽油價格上漲。

路透社報道，特朗普5日在內布拉斯加州出席造勢活動時，談到美國民眾因戰事承受的經濟負擔。他表示，汽油價格只是略微上漲，為維護世界及美國安全，這是可以承受的小代價，隨後提到伊朗可能摧毀一座城市，並說：「讓他們摧毀洛杉磯，讓他們摧毀聖地牙哥。」相關言論曝光後，迅速引發爭議。

強調自己喜愛這兩座城市

特朗普8日在社交平台「真實社群」（Truth Social）發文解釋，他原本要表達的是，為了不讓伊朗取得核武，民眾承受暫時性的汽油價格上漲，是值得付出的代價。他反問，如果伊朗真的轟炸洛杉磯或聖地牙哥，後果將會如何，並強調自己喜愛這兩座城市。

這番言論引發加州民主黨人士強烈反彈。加州州長紐森（Gavin Newsom）批評特朗普的說法危險且不負責任，認為總統不應將美國城市遭受攻擊的可能性當成可以接受的代價。部分共和黨人士也表達不滿，強調政府首要責任是保護美國人民與本土安全。

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白宮：並非鼓勵伊朗攻擊美國

白宮先前則為特朗普辯護，表示外界對其言論的批評與實際情況不符，特朗普的意思是，如果沒有阻止伊朗取得核武，美國城市可能面臨威脅，而非鼓勵伊朗攻擊美國。

特朗普7日在德州聖安東尼奧出席另一場造勢活動時，也再次談及洛杉磯與聖地牙哥可能遭伊朗導彈攻擊的情境，但強調美國不會讓這種情況發生，並表示政府會保護美國城市及國家安全。

這場爭議發生之際，美伊戰事帶來的能源市場波動持續推高民眾生活成本，汽油價格及通脹壓力成為美國國內政治焦點。特朗普政府主張，阻止伊朗取得核武是維護國家安全的必要措施，但如何向民眾解釋戰爭成本，以及相關軍事行動對美國本土安全的影響，仍持續引發政治攻防。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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