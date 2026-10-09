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出版：2026-Oct-09 16:42
更新：2026-Oct-09 16:42

荷李活首「出櫃兼公開感染HIV病毒」男星逝世　享年76歲

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荷李活首「出櫃兼公開感染HIV病毒」男星逝世　享年76歲

荷李活首「出櫃兼公開感染HIV病毒」男星逝世　享年76歲

荷李活首位公開出櫃兼感染HIV病毒的美國資深男星、平權運動先驅Michael Kearns 離世，享年76歲。電影製作人Roland Palencia證實消息，悲痛表示「我會深深懷念他」。

根據《洛杉磯時報》報道，Michael Kearns的死訊獲Roland Palencia證實，他寫道「Michael Kearns是我的朋友、導師、鄰居，也是我的電影夥伴」，對於Michael Kearns的離世，讓他感到很不捨，並表示「我會深深懷念他」。

Michael Kearns畢業於芝加哥古德曼戲劇學院 Michael Kearns在1970年代出櫃 Michael Kearns在1991年節目公開感染 HIV 病毒 Michael Kearns在1991年節目公開感染 HIV 病毒 Michael Kearns在1991年節目公開感染 HIV 病毒

曾表示「愛滋病並不可恥」

Michael Kearns 於1950年1月8日出生於聖路易斯，畢業於芝加哥古德曼戲劇學院，曾參演經典美劇《歡樂酒店》（Cheers）、《高校貴族》（Beverly Hills, 90210）等等。在保守的1970年代，Michael Kearns出櫃，至1991年於節目公開感染 HIV 病毒，成為荷李活首位公開愛滋病情的男演員。當時他稱：「愛滋病並不可恥，我的沉默反而代表了羞恥與恐懼，我要為所有感染者發聲。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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