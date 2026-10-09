荷李活首「出櫃兼公開感染HIV病毒」男星逝世　享年76歲

荷李活首位公開出櫃兼感染HIV病毒的美國資深男星、平權運動先驅Michael Kearns 離世，享年76歲。電影製作人Roland Palencia證實消息，悲痛表示「我會深深懷念他」。
根據《洛杉磯時報》報道，Michael Kearns的死訊獲Roland Palencia證實，他寫道「Michael Kearns是我的朋友、導師、鄰居，也是我的電影夥伴」，對於Michael Kearns的離世，讓他感到很不捨，並表示「我會深深懷念他」。
曾表示「愛滋病並不可恥」
Michael Kearns 於1950年1月8日出生於聖路易斯，畢業於芝加哥古德曼戲劇學院，曾參演經典美劇《歡樂酒店》（Cheers）、《高校貴族》（Beverly Hills, 90210）等等。在保守的1970年代，Michael Kearns出櫃，至1991年於節目公開感染 HIV 病毒，成為荷李活首位公開愛滋病情的男演員。當時他稱：「愛滋病並不可恥，我的沉默反而代表了羞恥與恐懼，我要為所有感染者發聲。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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