荷李活首「出櫃兼公開感染HIV病毒」男星逝世　享年76歲

荷李活首位公開出櫃兼感染HIV病毒的美國資深男星、平權運動先驅Michael Kearns 離世，享年76歲。電影製作人Roland Palencia證實消息，悲痛表示「我會深深懷念他」。

根據《洛杉磯時報》報道，Michael Kearns的死訊獲Roland Palencia證實，他寫道「Michael Kearns是我的朋友、導師、鄰居，也是我的電影夥伴」，對於Michael Kearns的離世，讓他感到很不捨，並表示「我會深深懷念他」。