狗狗倒臥路邊被收屍　車上突然「復活」揭原來太爛瞓(有片)

泰國北部甘烹碧府早前發生一宗令人啼笑皆非的事件。當地地區組織於月初接獲居民通報，一隻流浪犬被發現倒斃街道，組織義工隨即前往將狗狗撿走，好將牠好好埋葬，詎料將狗狗突然在車上奇蹟「復活」，原來剛才只是睡得太沉，被誤會死亡，車上義工恍然大悟不禁大笑，影片在網上爆紅。
綜合當地傳媒4日報道，甘烹碧府地區組織當日下午接獲居民通報，一隻流浪犬在甘烹碧皇家大學附近街道死亡，要求組織運走遺體安葬。網上影片顯示，一隻狗狗倒臥在商店前眼睛半開合，口部微張，動也不動，兩名義工小心翼翼為狗狗包裹白布。
網民擔心狗狗去向：可以做多一點
其中一名53歲義工表示，當時這隻雄性犬全身癱軟，沒有反應，似乎已經死亡，就為牠裹上白布移到車廂裡，準備運回組織處理及埋葬，就在開車約5分鐘後，白布突然有所動靜，那狗狗突然毫無預警地恢復意識，把車廂內的義工嚇了一跳，只見狗狗一臉茫然，恍然剛才狗狗熟睡得太沉，以致被誤會死去，隨即大笑起來。義工隨後找個位置停車，讓狗狗離開。義工笑言，這是他們首次遇到這種情況。影片上傳到網上迅速走紅，紛紛留言：「狗狗：你帶我去哪裡？」、「你太爛瞓了」、「是一種誘騙人家收留的方法」，亦有擔心狗狗的去向：「就這樣由得牠離開？」、「怎麼不把牠放回原處？」、「別讓牠再流浪，幫幫牠好嗎？」、「可以做多一點」惟報道未有提及狗狗最終去向。
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