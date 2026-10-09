狗狗倒臥路邊被收屍　車上突然「復活」揭原來太爛瞓(有片)

泰國北部甘烹碧府早前發生一宗令人啼笑皆非的事件。當地地區組織於月初接獲居民通報，一隻流浪犬被發現倒斃街道，組織義工隨即前往將狗狗撿走，好將牠好好埋葬，詎料將狗狗突然在車上奇蹟「復活」，原來剛才只是睡得太沉，被誤會死亡，車上義工恍然大悟不禁大笑，影片在網上爆紅。

綜合當地傳媒4日報道，甘烹碧府地區組織當日下午接獲居民通報，一隻流浪犬在甘烹碧皇家大學附近街道死亡，要求組織運走遺體安葬。網上影片顯示，一隻狗狗倒臥在商店前眼睛半開合，口部微張，動也不動，兩名義工小心翼翼為狗狗包裹白布。