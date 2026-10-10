美軍林肯號執勤322天終回國　屢傳官兵心理健康堪憂

美國海軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）8日結束長達322天的海外部署，返回加州聖地牙哥母港。這趟部署期間，航母戰鬥群曾長時間在海上執行任務，並參與美國對伊朗的軍事行動。超過4,500名水兵與海軍陸戰隊員返抵家園，與等待多時的親友團聚，但部署期間傳出的物資短缺及官兵心理健康問題，也再度引發外界關注。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，林肯號8日駛入聖地牙哥灣，數百名家屬與親友聚集在碼頭迎接。航母靠岸時，現場響起歡呼聲，不少官兵在甲板上向親友揮手，並拿起手機聯繫等待在岸上的家人。