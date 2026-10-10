美軍林肯號執勤322天終回國　屢傳官兵心理健康堪憂

美國海軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）8日結束長達322天的海外部署，返回加州聖地牙哥母港。這趟部署期間，航母戰鬥群曾長時間在海上執行任務，並參與美國對伊朗的軍事行動。超過4,500名水兵與海軍陸戰隊員返抵家園，與等待多時的親友團聚，但部署期間傳出的物資短缺及官兵心理健康問題，也再度引發外界關注。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，林肯號8日駛入聖地牙哥灣，數百名家屬與親友聚集在碼頭迎接。航母靠岸時，現場響起歡呼聲，不少官兵在甲板上向親友揮手，並拿起手機聯繫等待在岸上的家人。
第一次見初生兒子
部分官兵更是第一次見到自己出生後仍未曾謀面的孩子。官兵家屬阿德金斯（McKenzie Adkins）抱着出生約10周的兒子，向仍在艦上的丈夫揮手，迎接父子首次相見的時刻。
林肯號此次部署歷時近11個月，其中有超過250天未曾進港，長時間在海上執行任務。航母去年11月自聖地牙哥出發，原先執行太平洋地區部署任務，之後轉往中東，並在美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，支援相關軍事行動。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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