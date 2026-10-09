澳洲政府提醒打工仔　請無薪假玩《GTA 6》需僱主同意

澳洲公平工作調查專員署（Fair Work Ombudsman）早前在社交媒體發文表示，假如《GTA 6》在明天發售，而打工仔在沒有有薪年假，而想請假玩《GTA 6》的情況下，就只能無薪假，而無薪假向必須獲得僱主同意；若老闆不批准，打工仔便無法合法放假。

當局亦逐一排除其他請假類別，明確指出護理假（Carer's leave）、義工假（Community service leave）以及育兒假（Parental leave）等，皆不可以作為為了玩《GTA 6》而申請請假的理由。

經濟學家：發售首日美國或損失10億美元

雖然澳洲當局以輕鬆幽默的方式，提醒打工仔請無薪假玩《GTA 6》需僱主同意。不過有分析預計《GTA 6》的確對全球職場與經濟帶來實質影響。據華爾街日報引述經濟學家Jose Garcia Montalvo分析指，在遊戲發售首日，單計美國境內因為勞工請假，可能導致經濟損失高達10億美元，當中18至30歲的男性是最有可能為了遊戲而請假。