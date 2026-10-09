諾貝爾獎2026｜前聯合國人權事務高級專員皮萊 獲諾貝爾和平獎

挪威諾貝爾委員會周五（9日）宣布，把2026年諾貝爾和平獎授予前聯合國人權事務高級專員及前國際刑事法院法官皮萊(Navi Pillay)，以表彰她為促進和平與國際法所做的努力。她在追究戰爭罪、反人類罪及種族滅絕罪方面發揮關鍵作用。
85歲的皮萊是南非著名的國際法官與人權倡導者，自2008年9月起至2014年8月底任聯合國人權事務高級專員，亦曾任盧旺達問題國際刑事法庭及國際刑事法院法官。身為印度裔泰米爾人，她在南非種族隔離時期成長，並成為推動性別平等與人權法律的先驅人物。委員會表示，在戰爭與衝突增加、國際司法機構受攻擊之際，頒獎旨在提醒世界，和平有賴公義及法治。
曾受曼德拉提拔
皮萊出生於南非德班一個印度裔家庭，當時正值種族隔離時期。她於1967年成為南非首位開設律師事務所的非白人女性，致力對抗根深蒂固的結構性歧視、隔離和排斥，為當時仍是反種族隔離活動家的已故前總統曼德拉擔任辯護律師，並致力改善監獄中的歧視性待遇，1973年成功為關押在羅本島監獄中的曼德拉等人，贏得會見律師等權利。
1994年南非結束種族隔離制度，曼德拉就任總統後，1995年提名皮萊成為南非高等法院的首位有色人種女法官，更推薦她代表南非前往聯合國盧旺達問題國際刑事法庭任職，開啟她在國際法庭公職生涯。其裁決包括1998年裁定盧旺達一名鄉長因煽動種族滅絕圖西人，種族滅絕罪成，亦是首度將強姦裁定為種族滅絕手段。
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