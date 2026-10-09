諾貝爾獎2026｜前聯合國人權事務高級專員皮萊 獲諾貝爾和平獎

挪威諾貝爾委員會周五（9日）宣布，把2026年諾貝爾和平獎授予前聯合國人權事務高級專員及前國際刑事法院法官皮萊(Navi Pillay)，以表彰她為促進和平與國際法所做的努力。她在追究戰爭罪、反人類罪及種族滅絕罪方面發揮關鍵作用。

85歲的皮萊是南非著名的國際法官與人權倡導者，自2008年9月起至2014年8月底任聯合國人權事務高級專員，亦曾任盧旺達問題國際刑事法庭及國際刑事法院法官。身為印度裔泰米爾人，她在南非種族隔離時期成長，並成為推動性別平等與人權法律的先驅人物。委員會表示，在戰爭與衝突增加、國際司法機構受攻擊之際，頒獎旨在提醒世界，和平有賴公義及法治。