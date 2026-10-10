美國移民局開槍射傷28歲男　同車5歲童未有受傷

美國紐約市布朗克斯區附近8日發生聯邦移民執法人員開槍事件，一名28歲多明尼加籍男子遭美國移民暨海關執法局（ICE）人員射傷，送醫治療後仍存活，當時車內還有一名5歲兒童，所幸孩子未受傷。事件引發紐約市政界人士強烈批評，市長曼達尼（Zohran Mamdani）要求聯邦政府停止在市內執行移民執法行動。
路透社報道，槍擊事件發生於當地時間8日下午約4時，地點位於紐約市大理石山（Marble Hill）社區。紐約市警察局表示，事件涉及聯邦執法人員，傷者當時意識清醒，已送往附近醫院接受治療。市警局強調，紐約市警察並未參與開槍事件。
「特定目標執法行動」
美國國土安全部表示，ICE人員當時正在布朗克斯地區執行一項「特定目標執法行動」，目的是逮捕一名來自多明尼加、具有前科的男子。當局指出，執法人員在行動過程中開槍，造成該名男子受傷，並在事發後立即提供協助。
紐約市警察局長蒂施（Jessica Tisch）表示，這名男子曾於2023年及2025年兩度在紐約市遭逮捕。國土安全部則稱，男子具有犯罪紀錄，但未詳細說明槍擊發生前的具體經過，也未交代執法人員開槍的確切原因。
曼達尼：令人無法接受
紐約市長曼達尼表示，初步資訊顯示，聯邦執法人員先包圍男子及車內的5歲兒童，隨後連開數槍。他批評事件情況嚴重且令人無法接受，並透露曾致電美國總統特朗普及國土安全部長穆林（Markwayne Mullin），要求聯邦政府停止在紐約市執行移民執法行動，但雙方未能達成協議。
曼達尼強調，這類執法行動讓城市更加不安全，並表示紐約市不希望ICE出現在街道、學校及醫院等公共場所。市警察局長蒂施則表示，警方已確認車內兒童的安全，並將孩子交由家人照顧。
紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）也表示，她已接獲事件簡報，要求聯邦當局完整且透明地交代槍擊事件的發生經過，強調紐約市民有權知道事件究竟如何發生，以及執法人員為何開槍。目前，槍擊事件仍由聯邦當局進一步調查，執法人員開槍的具體原因及完整經過尚未公布。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章