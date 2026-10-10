美國移民局開槍射傷28歲男　同車5歲童未有受傷

美國紐約市布朗克斯區附近8日發生聯邦移民執法人員開槍事件，一名28歲多明尼加籍男子遭美國移民暨海關執法局（ICE）人員射傷，送醫治療後仍存活，當時車內還有一名5歲兒童，所幸孩子未受傷。事件引發紐約市政界人士強烈批評，市長曼達尼（Zohran Mamdani）要求聯邦政府停止在市內執行移民執法行動。

「特定目標執法行動」

美國國土安全部表示，ICE人員當時正在布朗克斯地區執行一項「特定目標執法行動」，目的是逮捕一名來自多明尼加、具有前科的男子。當局指出，執法人員在行動過程中開槍，造成該名男子受傷，並在事發後立即提供協助。

紐約市警察局長蒂施（Jessica Tisch）表示，這名男子曾於2023年及2025年兩度在紐約市遭逮捕。國土安全部則稱，男子具有犯罪紀錄，但未詳細說明槍擊發生前的具體經過，也未交代執法人員開槍的確切原因。