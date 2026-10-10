美法俄四名太空人搭SpaceX飛船　結束237天任務返地球

美國、法國及俄羅斯共4名太空人結束長達8個月的國際太空站任務，於當地時間8日搭乘SpaceX「龍」飛船返回地球，並順利濺落在加州洛杉磯附近的太平洋海域。此次任務共歷時237天，其中法國太空人阿德諾（Sophie Adenot）創下歐洲太空總署（ESA）太空人連續在太空停留時間最長的紀錄，並成為首位進行太空漫步的法國女性。 法新社及美聯社報道，這4名太空人分別是美國國家航空暨太空總署（NASA）的梅爾（Jessica Meir）與哈瑟威（Jack Hathaway）、法國的阿德諾，以及俄羅斯太空人費迪亞耶夫（Andrey Fedyaev）。他們7日離開國際太空站，搭乘SpaceX「龍」飛船「自由號」（Freedom）返回地球，經過約一天航程後，於8日順利降落太平洋。

首因醫療因素撤離太空人 飛船濺落後，救援團隊隨即展開回收作業，4名太空人均平安離開太空艙，並接受初步健康檢查。梅爾透過無線電表示，團隊非常高興能在完成國際太空站任務後重返地球，但也會想念從太空俯瞰地球的壯麗景色。 這支任務團隊於今年2月前往國際太空站，原本的重要任務之一，是接替因健康因素提前返航的前一批太空人。NASA太空人芬克（Mike Fincke）當時因身體不適，導致整組任務人員提前返回地球，成為人類載人太空飛行65年歷史上，NASA首次因醫療因素撤離太空人的任務。

此次接替任務的4名太空人，在太空期間除了執行日常科學實驗，也負責國際太空站設備維護與升級。梅爾完成4次太空漫步，阿德諾則3度走出太空站執行維修工作。阿德諾在8月進行首次太空漫步，成為第一位進行太空漫步的法國女性，為法國太空探索寫下新紀錄。

舉辦舞會和烹飪示範 除了科學與維修工作，太空人也安排休閒活動，包括舉辦舞會、烹飪示範等，藉此調劑長期在太空生活的壓力。梅爾還分享如何在失重環境下整理捲髮的技巧；哈瑟威則因留著醒目的濃密鬍鬚，成為任務期間受到關注的人物。 原定返航行程曾因接替團隊的太空艙需要維修而延後，直到新一批太空人抵達國際太空站後，這4人才得以啟程返家。經過237天的太空任務，阿德諾也刷新歐洲太空總署太空人連續在太空停留的紀錄，超越義大利太空人帕米塔諾（Luca Parmitano）先前創下的201天紀錄。