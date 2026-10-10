德國前總理出席普京74歲生日會　默茨：簡直不道德

俄羅斯總統普京7日的生日引發各界關注，德國前總理施羅德（Gerhard Schroeder）受邀參加普京的74歲生日慶祝會。對此，德國政府發言人表示，現任總理默茨（Friedrich Merz）認為出席這種場合「簡直不道德」，但也有人認為不該「獵巫」。
「可以信任的朋友」
《路透社》報道，施羅德曾在1998年至2005年擔任總理，他與普京關係匪淺，且他卸任後陸續在俄國能源企業擔任職務，2026年9月底還進入了俄國連鎖超市Hyperglobus監事會，此行的表面理由為商務目的。為此，他在德國輿論中飽受批評，但普京仍點名施羅德是與歐洲談判「較偏好」的中間人。
克里姆林宮證實，施羅德10月7日到Hyperglobus的莫斯科門市致詞，普京得知這位「老朋友」在莫斯科，隨即邀請他到家裏度過74歲生日。在官方照片中，二人在茶炊與俄式壁爐前握手。俄媒《NTV》報道稱，普京曾稱施羅德是「可以信任的朋友、德國最好的政治家之一」。
輿論也不該「獵巫」
對此，綠黨議員埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）向德媒《法蘭克福匯報》（FAZ）表示，施若德簡直是「德國之恥、背叛歐洲、幫和平倒忙」。基民盟議員基澤韋特（Roderich Kiesewetter）也抨擊施羅德「背叛歐洲，也背叛自己的國家」。
不過社民黨的施特格納（Ralf Stegner）告訴《世界報》（Welt），如果施羅德是私人身分前往，那麼，因為施羅德恐怕是目前少數還能進得了普京家門的人，如果有助於停火，那也不會有過錯。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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