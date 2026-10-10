德國前總理出席普京74歲生日會　默茨：簡直不道德

俄羅斯總統普京7日的生日引發各界關注，德國前總理施羅德（Gerhard Schroeder）受邀參加普京的74歲生日慶祝會。對此，德國政府發言人表示，現任總理默茨（Friedrich Merz）認為出席這種場合「簡直不道德」，但也有人認為不該「獵巫」。

「可以信任的朋友」

《路透社》報道，施羅德曾在1998年至2005年擔任總理，他與普京關係匪淺，且他卸任後陸續在俄國能源企業擔任職務，2026年9月底還進入了俄國連鎖超市Hyperglobus監事會，此行的表面理由為商務目的。為此，他在德國輿論中飽受批評，但普京仍點名施羅德是與歐洲談判「較偏好」的中間人。