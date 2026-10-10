特朗普失落諾貝爾和平獎　怒轉帖文轟委員會自取其辱

南非法學家皮萊（Navi Pillay）因在國際司法事務上的卓越貢獻獲頒諾貝爾和平獎。美國總統特朗普得知獎項頒給別人後，不僅宣布制裁國際刑事法院（ICC），還轉發一篇「為自己抱不平」的帖文。

長年希望獲得和平獎

挪威諾貝爾委員會表示，現年85歲的皮萊出身南非，曾任職南非高等法院、盧旺達國際刑事法庭及國際刑事法院法官，並曾擔任聯合國人權事務高級專員，認為她在多宗具有歷史意義的國際司法案件中展現法律措施如何有助預防戰爭與暴力，並為強化國際法制度做出重要貢獻，其獨立精神、專業素養與堅定立場，使她成為當代最受尊敬的國際法學家之一。