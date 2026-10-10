特朗普失落諾貝爾和平獎　怒轉帖文轟委員會自取其辱

南非法學家皮萊（Navi Pillay）因在國際司法事務上的卓越貢獻獲頒諾貝爾和平獎。美國總統特朗普得知獎項頒給別人後，不僅宣布制裁國際刑事法院（ICC），還轉發一篇「為自己抱不平」的帖文。
長年希望獲得和平獎
挪威諾貝爾委員會表示，現年85歲的皮萊出身南非，曾任職南非高等法院、盧旺達國際刑事法庭及國際刑事法院法官，並曾擔任聯合國人權事務高級專員，認為她在多宗具有歷史意義的國際司法案件中展現法律措施如何有助預防戰爭與暴力，並為強化國際法制度做出重要貢獻，其獨立精神、專業素養與堅定立場，使她成為當代最受尊敬的國際法學家之一。
事實上，美國總統特朗普長年希望獲得這個獎項，在得知皮萊拿獎後，他便轉發曾替自己進行辯護的前律師熊恩（David Schoen）的言論：「諾貝爾委員會的決定自取其辱（shamed itself），無可挽回，也羞辱了這個昔日崇高的諾貝爾和平獎。」
制裁國際刑事法院
此外，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）代表特朗普政府宣布對ICC實施制裁，揚言要癱瘓其運作。魯比奧在聲明中表示，華府將禁止與其所謂的「流氓法院」進行交易，並強硬表示：「不是ICC停止威脅，就是我們終結ICC」。制裁措施附帶一系列豁免條款，實際上提供了六個月的寬限期，旨在讓ICC成員國有時間展現「實質進展」，以處理美國關切的問題，寬限期可能依據相關努力的「成功或失敗」進行調整。
不過對於特朗普政府的制裁，國際刑事法院表達拒絕，認為此舉是對國際法的攻擊；此外，加拿大、法國、德國、日本及英國等國在聯合聲明中表示「強烈反對」美國的制裁行動。歐洲聯盟（EU）稱這項制裁「令人深感遺憾」，並表示準備好採取一切必要措施讓法院能夠繼續執行職責。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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