特朗普淪共和黨選戰毒藥？　MAGA鐵粉忠誠度仍可觀

美國中期選舉11月將登場，總統特朗普的民意卻岌岌可危，根據美媒《POLITICO》報道，2024年投給特朗普的選民中，有四分之一認為共和黨若想勝選就應該和特朗普保持距離。
這項民調由獨立民調機構PF Global在10月3日至5日進行，對象為2,001名美國成年人，抽樣誤差±2.2％，結果顯示有四分之一（25％）的族群認為，共和黨候選人需要和特朗普保持距離，才能贏得中期選舉。
「非MAGA」陣營籲棄保
民調分析指出，這些意見主要來自2024年投給特朗普的「非MAGA」陣營，但他們不認同自己是特朗普核心死忠基本盤的選民。根據一位不具名的共和黨參議員競選戰略專家說法，民眾開始認為，2026年的選舉不再適合扮演特朗普的盲從者，大家都看到了高油價以及通脹帶來的生存危機，如今和特朗普過度綁定，沒辦法在密歇根州這種關鍵州生存。
報道也提到，密歇根州共和黨參議員候選人羅傑斯（Mike Rogers）原先是捍衛特朗普政策的立場，現在他轉而呼籲結束美國對加拿大的關稅戰。佛州共和黨眾議員薩拉查（Maria Elvira Salazar）同樣批評特朗普的移民打壓政策，眾議員辛森（Ashley Hinson）也指出柴油價格居高不下的問題，呼籲特朗普政府早日結束伊朗戰爭。
白宮：最佳發言人
即便如此，民調中也有超過三分之二的MAGA選民依然堅持，候選人要在所有議題上，和特朗普站在同樣的立場。
白宮發言人英格爾（Davis Ingle）說，特朗普總統無疑是共和黨最無可比擬的動員者，也是共和黨的領袖與最佳發言人，特朗普政府在減稅、鞏固邊境和降低處方藥成本、創造就業等議題上都有所建樹，特朗普會全力確保共和黨維持國會多數。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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