特朗普淪共和黨選戰毒藥？　MAGA鐵粉忠誠度仍可觀

美國中期選舉11月將登場，總統特朗普的民意卻岌岌可危，根據美媒《POLITICO》報道，2024年投給特朗普的選民中，有四分之一認為共和黨若想勝選就應該和特朗普保持距離。

這項民調由獨立民調機構PF Global在10月3日至5日進行，對象為2,001名美國成年人，抽樣誤差±2.2％，結果顯示有四分之一（25％）的族群認為，共和黨候選人需要和特朗普保持距離，才能贏得中期選舉。

「非MAGA」陣營籲棄保

民調分析指出，這些意見主要來自2024年投給特朗普的「非MAGA」陣營，但他們不認同自己是特朗普核心死忠基本盤的選民。根據一位不具名的共和黨參議員競選戰略專家說法，民眾開始認為，2026年的選舉不再適合扮演特朗普的盲從者，大家都看到了高油價以及通脹帶來的生存危機，如今和特朗普過度綁定，沒辦法在密歇根州這種關鍵州生存。