美國宣布制裁國際刑事法院　多國發表聯合聲明反對

國際刑事法院(ICC)前法官皮萊獲頒諾貝爾和平獎後不久，美國宣布制裁國際刑事法院，宣稱將切斷法院的資源。國際刑事法院回應稱，美國此舉等同攻擊法治及國際法律秩序。
美國宣布對國際刑事法院實施制裁，並揚言要癱瘓這個「流氓」法院的運作，是特朗普政府對於國際刑事法院進一步的施壓行動。美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)：「美國總統特朗普永不容許國際刑事法院起訴美國人，這是為何今天美國制裁國際刑事法院。我們將禁止與這『流氓』法院的交易，切斷其資源，削弱他們對我們不利的能力。」
國際刑事法院：是對法治及國際法律秩序的攻擊
國際刑事法院批評，美國此舉是對法治及國際法律秩序的攻擊。聯合國稱，美國的決定嚴重打擊共同追求國際刑事正義的努力。歐盟、加拿大、丹麥、德國、法國、意大利、日本、荷蘭和英國發表聯合聲明，稱會團結一致支持國際刑事法院。歐盟委員會指出，由於美國對國際刑事法院的制裁措施半年後才會生效，目前尚有對話空間。
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