美國宣布制裁國際刑事法院　多國發表聯合聲明反對

國際刑事法院(ICC)前法官皮萊獲頒諾貝爾和平獎後不久，美國宣布制裁國際刑事法院，宣稱將切斷法院的資源。國際刑事法院回應稱，美國此舉等同攻擊法治及國際法律秩序。

美國宣布對國際刑事法院實施制裁，並揚言要癱瘓這個「流氓」法院的運作，是特朗普政府對於國際刑事法院進一步的施壓行動。美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)：「美國總統特朗普永不容許國際刑事法院起訴美國人，這是為何今天美國制裁國際刑事法院。我們將禁止與這『流氓』法院的交易，切斷其資源，削弱他們對我們不利的能力。」