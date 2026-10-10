特朗普任命旗下社媒顧問扎卡里亞　出任白宮發言人

美國白宮新聞秘書職位出現新進展。據美國廣播公司（ABC News）等報道，特朗普政府已任命保守派評論員扎卡里亞（Katie Zacharia），由她接任白宮新聞秘書（又稱白宮發言人）一職。該職位自前任新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）今年8月離職後一直懸缺。
負責說明政府政策
扎卡里亞目前擔任特朗普旗下「真實社群」（Truth Social）的資深傳播顧問，隸屬特朗普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）。她曾短暫擔任美國國土安全部發言人，並經常在《霍士新聞》（Fox News）及Newsmax等保守派媒體擔任評論員。
白宮新聞秘書是美國總統府的重要發言角色，負責向媒體說明政府政策、回應外界質疑，並主持白宮記者會。扎卡里亞現已接替萊維特，成為特朗普第二任政府的新任白宮新聞秘書。
8月起懸缺
萊維特於今年8月離開職位，白宮新聞秘書一職隨之懸缺。扎卡里亞若正式上任，將在11月美國中期選舉前，承擔對外傳達特朗普政府立場的重要任務。
這項人事安排也凸顯特朗普政府與其旗下媒體事業之間的人事連結。扎卡里亞過去曾在政府部門任職，目前則負責特朗普社交平台的傳播工作，現接掌白宮新聞秘書職務，將從企業傳播領域轉入總統府核心發言體系。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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