特朗普任命旗下社媒顧問扎卡里亞　出任白宮發言人

美國白宮新聞秘書職位出現新進展。據美國廣播公司（ABC News）等報道，特朗普政府已任命保守派評論員扎卡里亞（Katie Zacharia），由她接任白宮新聞秘書（又稱白宮發言人）一職。該職位自前任新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）今年8月離職後一直懸缺。

負責說明政府政策

扎卡里亞目前擔任特朗普旗下「真實社群」（Truth Social）的資深傳播顧問，隸屬特朗普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）。她曾短暫擔任美國國土安全部發言人，並經常在《霍士新聞》（Fox News）及Newsmax等保守派媒體擔任評論員。