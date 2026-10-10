英勇警犬退休前夕最後一次出更　慘遭警員槍擊殉職　事發片段曝光(有片)

美國俄勒岡州一隻服役近7年、曾協助警方逮捕139人的警犬「Kylo」，原定於上月24最後一次出更後就要正式榮休，詎料卻在退休前幾小時在行動中被警員槍火擊中殉職，終年9歲，令人心碎。

綜合報道，上月24日是已在警隊服役近7年的Kylo的退休前夕，當日警方先在俄勒岡州格雷沙姆市一處住宅發現一名60歲男子遭槍殺，循線追查後鎖定39歲男子Eddie Brandon Todd Campbell，隨即展開聯合追捕行動，Kylo在領犬員Cpl. Thompson帶領下參與其中，同日下午約1時45分，警方在波特蘭(Portland)一間汽車旅館發現疑犯行蹤，圍捕期間，Kylo不幸被警方槍火擊中，被送往動物急救醫院後傷重不治；疑犯亦當場身亡。警方經調查後，於8日公開事發影片顯示，警方到場時，Kylo已將疑犯壓倒地上，惟疑犯拔槍指向警員及無視警告，警員隨即開槍。開槍警員共4人，合共射發13槍。而疑犯槍支其後證實沒有子彈。事件將提交警察審查委員會，最終由局長決定其行為是否符合警局政策。