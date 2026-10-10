事故發生於當地時間上午10時16分左右，地點位於大邱市北區觀音洞一棟4層樓商業建築的2樓。當時，一家業者正在現場向長者推銷廚房用品，沒想到天花板部分裝修材料突然崩塌，現場民眾驚慌逃出建築物。

南韓大邱市北區一棟商業大樓10日上午發生天花板崩塌事故，當時2樓正舉辦廚房用品促銷活動，現場有數十名長者參加。天花板裝修材料突然接連崩落，造成現場66人緊急逃生，其中38人受輕傷，9人送醫治療，所幸所有傷者均無生命危險。

一名70多歲的目擊者表示，當時大樓內有數十名長者，天花板裝修材料從遠離出入口的一側開始接連掉落，眾人見狀趕緊往外逃。一名78歲的民眾回憶，自己當時就在出入口附近，看到天花板開始下陷後，立刻驚慌逃離，整個崩塌過程不到10秒。

崩塌過程不到10秒

另一名79歲的民眾表示，自己的右臂一度被崩塌的天花板材料卡住，導致手臂出現大片瘀青，只能用手擋住頭頂掉落的材料，勉強爬出現場。另有70歲民眾形容，天花板崩落時，建築內部瞬間陷入一片漆黑，現場長者紛紛尖叫，場面一片混亂。