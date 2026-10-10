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出版：2026-Oct-10 16:15
更新：2026-Oct-10 16:15

南韓大邱商場突冧天花　38人受傷9人送醫治療(有片)

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南韓商場天花板突崩塌釀38傷

南韓大邱市北區一棟商業大樓10日上午發生天花板崩塌事故，當時2樓正舉辦廚房用品促銷活動，現場有數十名長者參加。天花板裝修材料突然接連崩落，造成現場66人緊急逃生，其中38人受輕傷，9人送醫治療，所幸所有傷者均無生命危險。

事故發生於當地時間上午10時16分左右，地點位於大邱市北區觀音洞一棟4層樓商業建築的2樓。當時，一家業者正在現場向長者推銷廚房用品，沒想到天花板部分裝修材料突然崩塌，現場民眾驚慌逃出建築物。

一名70多歲的目擊者表示，當時大樓內有數十名長者，天花板裝修材料從遠離出入口的一側開始接連掉落，眾人見狀趕緊往外逃。一名78歲的民眾回憶，自己當時就在出入口附近，看到天花板開始下陷後，立刻驚慌逃離，整個崩塌過程不到10秒。

崩塌過程不到10秒

另一名79歲的民眾表示，自己的右臂一度被崩塌的天花板材料卡住，導致手臂出現大片瘀青，只能用手擋住頭頂掉落的材料，勉強爬出現場。另有70歲民眾形容，天花板崩落時，建築內部瞬間陷入一片漆黑，現場長者紛紛尖叫，場面一片混亂。

所幸，部分掉落的天花板材料被桌椅擋住，未造成更嚴重的傷亡。目擊民眾表示，當時看到許多長者神情驚恐地從大樓內湧出，隨後多輛救護車陸續抵達現場。

事故發生後，消防及警方人員趕抵現場，確認是否還有其他傷者，並封鎖相關區域。現場可見鋼材及疑似石膏板的建材散落在地面與家具周圍，天花板部分裝修層脫落後，露出灰色混凝土結構。

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傷者均無生命危險

初步統計，當時建築內共有66人，事故發生後全數撤離，其中38人受到輕傷，9人送醫。相關單位表示，所有傷者均無生命危險。

據了解，發生事故的建築建於1994年，為地上4層樓的商業大樓。1樓原本經營的食品材料超市，已於今年9月底停止營業。

目前消防及警方已著手調查事故原因，並協調安排現場鑑識。大邱北區政府也計畫針對整棟建築進行安全檢查，確認除已封鎖的2樓以外，其他樓層是否存在安全疑慮，以防止類似事故再次發生。與此同時，總統李在明也已接獲報告，並下令盡全力救援。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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