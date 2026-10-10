美國州長官邸附近挖出七副棺木　發現幼童與青少年遺骸

美國北達科他州州長官邸附近近日發現7具裝有人類遺骸的棺木，死者初步判定包括2名女性、2名男性、2名青少年及1名幼童，另發現一個空的木箱。考古人員調查後發現，該處過去曾是當地第一座公共墓園，部分墓葬原被認為早在19世紀80年代就已遷移，這次發現顯示，當年可能仍有遺骸留在原地。 根據《紐約郵報》報道，發現最初發生於今年5月19日，當時施工人員在北達科他州首府俾斯麥（Bismarck）的州長官邸周邊進行工程，意外挖出人類遺骸、棺木配件及碎片。當局隨即暫停附近施工，並通知相關單位展開調查。

利用透地雷達搜尋位置 北達科他州管理與預算辦公室隨後委託州歷史學會考古人員進行調查，並利用透地雷達等設備搜尋可能的墓葬位置。考古團隊9月展開挖掘，檢查超過80處疑似異常地點，並於9月14日完成現場工作，最終找到7具棺木及一個空木箱。 官員表示，初步分析顯示，遺骸包括2名女性、2名男性、2名青少年及1名幼童。目前考古人員正整理、編目並分析遺骸與相關物品，研究工作預計持續至2027年初，將進一步確認死者的大致年齡及其他可能的身體特徵。

原是公共墓園 北達科他州歷史學會發言人哈夫（Kara Haff）表示，發現遺骸的地點曾是俾斯麥最早的公共墓園，使用期間約為1873年至1877年。當地在1880年代曾將大部分墓葬遷往聖瑪麗公墓及費爾維尤公墓，當時人們原以為已完成遷葬作業，但這次發現顯示，仍有部分墓葬可能被遺漏。 事實上，該地過去也曾在工程期間發現遺骸。1903年，當地興建電車路線時，曾挖出13處墓葬；1959年，施工興建前一座州長官邸時，也發現另外5處墓葬。 此次考古調查與州長官邸的安全升級工程有關。北達科他州議員先前批准235萬美元（約1,844萬港元）經費，用於官邸周邊安全改善，包括延長圍欄及車道。由於發現墓葬，考古工作另增加約15.5萬美元（約122萬港元）成本。