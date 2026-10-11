美國賓夕法尼亞州槍擊案｜男子開槍掃射釀9死　7人為槍手親屬

美國賓夕法尼亞州州伊利市（Erie）在10月9日晚間發生槍擊案，一名45歲男子在家中開槍，造成另外8人死亡，死者包括一名懷孕約8個月的女子及兩名年兒童，槍手隨後也被發現身亡，整件事件共造成9人死亡。警方表示，目前仍在調查犯案動機。
路透社報道，伊利市警方召開記者會說明案情。警方指出，8名受害者中，有7人與槍手具有親屬關係，另一人則是家族的朋友。警方尚未公布死者及槍手的姓名，也仍在釐清確切犯案動機。
伊利市警察局長Rick Lorah表示，警方接獲槍聲偵測系統警報後趕抵現場，發現住宅外有兩名女子中槍身亡。調查人員查看鄰居提供的閉路電視影片後發現，兩名女子當時神情焦急，疑似正試圖向鄰居求助，隨後遭到槍擊。
槍手犯案後自戕
警方進一步搜索住宅後，在屋內發現其他死者，包括兩名年兒童，以及多名成年男女；槍手則被發現在住宅二樓，初步相信死於自戕。
警方表示，9人均在執法人員抵達現場之前逝世，並非因警方延誤處置或與槍手對峙所致。目前調查人員正進一步檢視相關證據、訪談家屬，以釐清事件發生的原因及經過。
伊利市市長Daria Devlin對事件表達哀痛，並表示警方在面對極為慘烈的現場時，仍展現勇氣與專業。賓夕法尼亞州州長Josh Shapiro也表示，已與市長聯繫，並承諾州政府將提供必要協助。
這宗槍擊案震驚當地社區，警方呼籲民眾避免散播未經證實的消息，以免加重死者家屬的傷痛。至於槍手的犯案動機及事件背後原因，仍有待進一步調查。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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