美國賓夕法尼亞州槍擊案｜男子開槍掃射釀9死　7人為槍手親屬

美國賓夕法尼亞州州伊利市（Erie）在10月9日晚間發生槍擊案，一名45歲男子在家中開槍，造成另外8人死亡，死者包括一名懷孕約8個月的女子及兩名年兒童，槍手隨後也被發現身亡，整件事件共造成9人死亡。警方表示，目前仍在調查犯案動機。

路透社報道，伊利市警方召開記者會說明案情。警方指出，8名受害者中，有7人與槍手具有親屬關係，另一人則是家族的朋友。警方尚未公布死者及槍手的姓名，也仍在釐清確切犯案動機。

伊利市警察局長Rick Lorah表示，警方接獲槍聲偵測系統警報後趕抵現場，發現住宅外有兩名女子中槍身亡。調查人員查看鄰居提供的閉路電視影片後發現，兩名女子當時神情焦急，疑似正試圖向鄰居求助，隨後遭到槍擊。