英國約克郡動物園一男子闖老虎園區 當場被咬死

英國約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park）10月10日發生命案，一名男子闖入老虎園區的圍欄後被老虎襲擊，救援人員趕抵現場搶救，該男子宣告不治。園方事後緊急疏散遊客，並宣布周末閉園。

事發地點為英格蘭北部唐卡斯特（Doncaster）附近的約克郡野生動物園。南約克郡警方表示，當日下午1時35分接獲通報，指一名男子闖入園區內的老虎圍欄，老虎隨後攻擊該男子，令他傷勢嚴重。救援人員到場後，仍無法挽回男子性命。

涉事老虎未有受傷

警方指出，涉事老虎未有受傷，事發後仍留在圍欄內，園區外的人沒有進一步的威脅。警方已通知死者家屬，並安排專業人員提供協助。