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出版：2026-Oct-11 12:13
更新：2026-Oct-11 12:13

英國約克郡動物園一男子闖老虎園區　當場被咬死

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英國約克郡動物園一男子闖老虎園區　當場被咬死

英國約克郡動物園一男子闖老虎園區　當場被咬死

英國約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park）10月10日發生命案，一名男子闖入老虎園區的圍欄後被老虎襲擊，救援人員趕抵現場搶救，該男子宣告不治。園方事後緊急疏散遊客，並宣布周末閉園。

事發地點為英格蘭北部唐卡斯特（Doncaster）附近的約克郡野生動物園。南約克郡警方表示，當日下午1時35分接獲通報，指一名男子闖入園區內的老虎圍欄，老虎隨後攻擊該男子，令他傷勢嚴重。救援人員到場後，仍無法挽回男子性命。

涉事老虎未有受傷

警方指出，涉事老虎未有受傷，事發後仍留在圍欄內，園區外的人沒有進一步的威脅。警方已通知死者家屬，並安排專業人員提供協助。

英國約克郡野生動物園闖入老虎園區 老虎襲擊該男子上半身 老虎襲擊該男子上半身 男子被老虎攻擊後一度失去平衡 名男子進入老虎圍欄後遭老虎攻擊後死亡 男子進入老虎圍欄後遭老虎攻擊後死亡

約克郡野生動物園表示，事件發生後，園方立即啟動緊急應變程序，並與相關執法機關合作，調查事件確切經過。園方也宣布，園區於10月10日至11日暫停對外開放。

目前，警方仍在調查男子進入老虎圍欄的原因，以及事件發生的詳細經過。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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