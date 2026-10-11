美國南部被颶風侵襲 至少4死逾60萬人停電（AP）

美國南部近日遭颶風伊薩亞斯（Isaias）侵襲，風暴在10月9日晚上在佛羅里達州墨西哥灣沿岸登陸，造成多地停電、建築物受損及人員死亡。颶風伊薩亞斯隨後減弱為後熱帶氣旋，但美國東南部仍面臨暴雨、突發洪水及龍捲風等威脅，當局持續提醒民眾提高警覺。

風速一度達每小時165公里

法新社報道，颶風伊薩亞斯以二級颶風強度在佛羅里達州德斯廷（Destin）附近登陸，持續風速一度達每小時165公里，隨後迅速減弱，並向北移動，為佛羅里達州、阿拉巴馬州及喬治亞州等地帶來強風豪雨。