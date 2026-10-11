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國際
出版：2026-Oct-11 15:33
更新：2026-Oct-11 15:33

美國南部被颶風侵襲　至少4死逾60萬人停電

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美國南部被颶風侵襲　至少4死逾60萬人停電（AP）

美國南部被颶風侵襲　至少4死逾60萬人停電（AP）

美國南部近日遭颶風伊薩亞斯（Isaias）侵襲，風暴在10月9日晚上在佛羅里達州墨西哥灣沿岸登陸，造成多地停電、建築物受損及人員死亡。颶風伊薩亞斯隨後減弱為後熱帶氣旋，但美國東南部仍面臨暴雨、突發洪水及龍捲風等威脅，當局持續提醒民眾提高警覺。

風速一度達每小時165公里

法新社報道，颶風伊薩亞斯以二級颶風強度在佛羅里達州德斯廷（Destin）附近登陸，持續風速一度達每小時165公里，隨後迅速減弱，並向北移動，為佛羅里達州、阿拉巴馬州及喬治亞州等地帶來強風豪雨。

截至10月10日下午，風暴影響範圍內有超過60萬戶用戶停電。官方報告稱，風暴造成至少四人死亡，包括兩人因樹木倒塌砸中房屋而喪生，一人死於佛羅里達州彭薩科拉附近，另一人死於阿拉巴馬州伯明罕。

颶風伊薩亞斯登陸美國佛州，令破壞當地多處。（AP） 颶風伊薩亞斯登陸美國佛州，令破壞當地多處。（AP） 颶風伊薩亞斯登陸美國佛州，令破壞當地多處。（AP） 颶風伊薩亞斯登陸美國佛州，令破壞當地多處。（AP） 颶風伊薩亞斯登陸美國佛州，令破壞當地多處。（AP） 颶風伊薩亞斯登陸美國佛州，令破壞當地多處。（AP） 颶風伊薩亞斯登陸美國佛州，令破壞當地多處。（AP） 颶風伊薩亞斯登陸美國佛州，令破壞當地多處。（AP） 颶風伊薩亞斯登陸美國佛州，令破壞當地多處。（AP） 颶風伊薩亞斯登陸美國佛州，令破壞當地多處。（AP） AP262837416颶風伊薩亞斯登陸美國佛州，令破壞當地多處。（AP）69238

大量房屋屋頂被吹走

法新社記者在災區目擊多輛車輛被吹翻、樹木及電線桿倒塌，多棟建築物屋頂受損。風暴登陸前，佛羅里達州墨西哥灣沿岸部分地區已發布強制撤離命令，沿海街道一度幾乎空無一人。

美國國家颶風中心警告，儘管颶風伊薩亞斯已減弱為後熱帶氣旋，仍可能帶來大量降雨。美國東南部部分地區累積雨量可能超過25厘米，田納西河谷、南阿帕拉契山區及周邊地區均有突發洪水風險，南阿帕拉契山區也可能發生山泥傾瀉。 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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