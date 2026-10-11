沙特阿拉伯首都機場遇襲最少12死 多名乘客滯留

沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）國際機場在10月10日再遭空襲，最少造成12死309傷。中國駐沙特大使館表示尚無中國公民傷亡，一名中國籍乘客受訪表示，候機時突然聽到一聲巨響，不少女性和孩子當場被嚇到哭泣。
據《極目新聞》報道，正從機場附近撤往利雅德市中心的李先生指事發時間為當日下午3點左右，他當時在T2航站樓，突然聽到隔壁T3航站樓傳來一聲巨響，所有人被疏散到附近酒店的大堂。
據悉，李先生是外派沙特的中國企業員工，原本計劃乘坐當日凌晨2點10分起飛的航班前往曼谷。受爆炸事件等因素影響，他搭乘的航班延誤了五、六次，甚至一度登機後又下機。
當地航班多番延誤
另一名中國旅客則告訴記者，當天他準備從利雅德飛杜拜，人已經登機，航班突然取消，只能從飛機上撤離。
中國駐沙特使領館指死傷者包括多國公民，但目前無中國公民傷亡報告，並再次提醒在當地的中國機構和中國公民減少非必要外出，保持冷靜，確保人身安全。
當局提醒乘飛機的旅客與有關航空公司保持密切聯繫，以免影響行程。至於計劃擬往沙特轉機的中國公民，當局呼籲要慎重考慮當前狀況。嚴格遵守當地法律法規，切勿拍攝、發布或傳播任何與特國政府機關和軍事單位、外國使領館、軍事活動或遭受襲擊等相關照片和影片。
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MORE FOOTAGE OF KING KHALID AIRPORT IN RIYAD, SAUDI ARABIA. 12 DEAD AND OVER 309 WOUNDED — MANY IN CRITICAL CONDITION. https://t.co/nSz2ZVCCPb— Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) October 11, 2026
BIG BREAKING 🇸🇦 🚨 MAJOR HOUTHI ATTACK IN #SaudiArabia A massive attack at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia. 13 people have been kill*d and 300+ injured. All flights suspended, and the airport has been shut down. #Riyadh #Houthis https://t.co/J5oIK5p1oe— Kamalraj Singh (@kamalrajsingh_) October 11, 2026