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出版：2026-Oct-11 15:21
更新：2026-Oct-11 15:21

沙特阿拉伯首都機場遇襲最少12死 多名乘客滯留

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沙特阿拉伯首都機場遇襲最少12死 多名乘客滯留當地

沙特阿拉伯首都機場遇襲最少12死 多名乘客滯留當地

沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）國際機場在10月10日再遭空襲，最少造成12死309傷。中國駐沙特大使館表示尚無中國公民傷亡，一名中國籍乘客受訪表示，候機時突然聽到一聲巨響，不少女性和孩子當場被嚇到哭泣。

據《極目新聞》報道，正從機場附近撤往利雅德市中心的李先生指事發時間為當日下午3點左右，他當時在T2航站樓，突然聽到隔壁T3航站樓傳來一聲巨響，所有人被疏散到附近酒店的大堂。

據悉，李先生是外派沙特的中國企業員工，原本計劃乘坐當日凌晨2點10分起飛的航班前往曼谷。受爆炸事件等因素影響，他搭乘的航班延誤了五、六次，甚至一度登機後又下機。

當地航班多番延誤

另一名中國旅客則告訴記者，當天他準備從利雅德飛杜拜，人已經登機，航班突然取消，只能從飛機上撤離。

沙特阿拉伯首都利雅德國際機場被襲擊，最少12人死亡（AP） 中國旅客在沙特首都利雅德國際機場T2候機時，突聞隔壁T3傳巨響 利雅德機場航班嚴重延誤，乘客上機後又落機 沙特阿拉伯首都利雅德國際機場被襲擊，多名旅客滯留當地（AP） 沙特阿拉伯首都利雅德國際機場被襲擊，多名旅客滯留當地（路透） 沙特阿拉伯首都利雅德國際機場被襲擊，多名旅客滯留當地（AP）

中國駐沙特使領館指死傷者包括多國公民，但目前無中國公民傷亡報告，並再次提醒在當地的中國機構和中國公民減少非必要外出，保持冷靜，確保人身安全。

當局提醒乘飛機的旅客與有關航空公司保持密切聯繫，以免影響行程。至於計劃擬往沙特轉機的中國公民，當局呼籲要慎重考慮當前狀況。嚴格遵守當地法律法規，切勿拍攝、發布或傳播任何與特國政府機關和軍事單位、外國使領館、軍事活動或遭受襲擊等相關照片和影片。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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