沙特阿拉伯首都機場遇襲最少12死 多名乘客滯留

沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）國際機場在10月10日再遭空襲，最少造成12死309傷。中國駐沙特大使館表示尚無中國公民傷亡，一名中國籍乘客受訪表示，候機時突然聽到一聲巨響，不少女性和孩子當場被嚇到哭泣。

據《極目新聞》報道，正從機場附近撤往利雅德市中心的李先生指事發時間為當日下午3點左右，他當時在T2航站樓，突然聽到隔壁T3航站樓傳來一聲巨響，所有人被疏散到附近酒店的大堂。

據悉，李先生是外派沙特的中國企業員工，原本計劃乘坐當日凌晨2點10分起飛的航班前往曼谷。受爆炸事件等因素影響，他搭乘的航班延誤了五、六次，甚至一度登機後又下機。