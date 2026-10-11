波蘭再發生校園持刀襲擊案　21歲女學生涉傷3人被捕

波蘭近一周接連發生校園持刀攻擊事件，首都華沙一間教育機構今日（10月11日）發生持刀傷人案。一名21歲女子涉嫌持「危險物品」攻擊一名17歲少女，造成3人受傷，警方已將她拘捕。這是波蘭本周第三宗校園持刀襲擊事件，先前兩宗案件中，有一名女性校工遭刺殺身亡。
警方指最新一宗校園襲擊事件發生在華沙。當局表示，受傷的17歲少女已送院接受治療，沒有生命危險。另有兩名分別為17歲及24歲的女子受傷，兩人當時前往學校遞交入學申請文件。
波蘭國家通訊社報道，警方初步調查發現，疑犯本身是該校學生，目前沒有證據顯示她認識3名傷者。華沙警方發言人則表示，現階段尚無法確認案件是否與本周早前兩宗校園襲擊事件有關。
波蘭接連發生校園持刀傷人事件後，當局已加強各地學校的保安。警方隨後展開大規模校園安全部署，派員前往全國各地學校，並拘留76人。
波蘭總理：校園安全沒有妥協空間
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在行動前強調，保障波蘭兒童安全及維護校園安寧，絕對沒有妥協的空間。
當地媒體引述警方發言人指出，當局資訊顯示，本周發生的部分事件可能與網路挑戰活動有關，目前相關情況仍待進一步調查。
早前15歲少年殺死女校工
波蘭中部馬佐夫舍省（Mazovia）一間職業學校在10月8日，一名19歲學生涉嫌攻擊他人，造成9人受傷。隔天，華沙以北萊什奇杜爾諾維內（Leszczydół-Nowiny）一間小學發生命案。一名15歲少年進入校園後，造成一名37歲女性校工死亡。
此外，波蘭內政部長Marcin Kierwiński表示，警方也在華沙西北方的謝爾普茨（Sierpc）拘留一名17歲少年。據稱，該少年曾在校園內表示計劃打算傷害他人。
短短數日內接連發生多宗校園暴力事件，引發波蘭社會對學校安全的關注。警方目前持續調查各案是否存在關聯，以及網路挑戰是否可能涉及其中。
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