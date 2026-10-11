波蘭再發生校園持刀襲擊案　21歲女學生涉傷3人被捕

波蘭近一周接連發生校園持刀攻擊事件，首都華沙一間教育機構今日（10月11日）發生持刀傷人案。一名21歲女子涉嫌持「危險物品」攻擊一名17歲少女，造成3人受傷，警方已將她拘捕。這是波蘭本周第三宗校園持刀襲擊事件，先前兩宗案件中，有一名女性校工遭刺殺身亡。

警方指最新一宗校園襲擊事件發生在華沙。當局表示，受傷的17歲少女已送院接受治療，沒有生命危險。另有兩名分別為17歲及24歲的女子受傷，兩人當時前往學校遞交入學申請文件。