泡泡活動變奪命現場 2小學生觸電死亡

菲律賓伊莎貝拉省卡烏延市一所小學日前舉辦「泡泡趣味跑步活動」活動，原本供學生及家長同樂，卻因現場設備懷疑漏電演變成悲劇，造成兩名學童死亡、兩人受傷。當地警方及主管部門正調查事故原因，教育部地方辦公室亦已介入處理並向受影響家庭提供協助。

活動於本月3日舉行，吸引逾千人參加。賽事在凌晨4時開始，參加者完成數公里路程後返回校園終點，而主辦方安排的泡泡派對則成為活動壓軸環節。但至早上約6時20分，多名兒童在泡沫區玩耍期間，現場設備突然發生疑似漏電事故。事故導致一名7歲及一名8歲學童當場死亡，另有一名9歲及6兒童受傷。