泡泡活動變奪命現場 2小學生觸電死亡

菲律賓伊莎貝拉省卡烏延市一所小學日前舉辦「泡泡趣味跑步活動」活動，原本供學生及家長同樂，卻因現場設備懷疑漏電演變成悲劇，造成兩名學童死亡、兩人受傷。當地警方及主管部門正調查事故原因，教育部地方辦公室亦已介入處理並向受影響家庭提供協助。
活動於本月3日舉行，吸引逾千人參加。賽事在凌晨4時開始，參加者完成數公里路程後返回校園終點，而主辦方安排的泡泡派對則成為活動壓軸環節。但至早上約6時20分，多名兒童在泡沫區玩耍期間，現場設備突然發生疑似漏電事故。事故導致一名7歲及一名8歲學童當場死亡，另有一名9歲及6兒童受傷。
目擊者稱事前已傳出電流聲
目擊者表示，事發前已有家長察覺不妥，「他們說一直聽到『嗡嗡』聲，有些人開始叫小孩離開」。未幾他看見一名男童倒臥在泡沫中失去知覺，立即將抱他去找救護人員「但他全身癱軟、嘴唇發紫」。他又目睹另一名女童在救護車內CPR急救。其中一名罹難學童的祖母痛斥主辦方管理不善，指報名費每人需350披索，對家庭而言並非小數目，故她本來反對孫女參加活動，現更發生慘劇，令家人心碎。
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