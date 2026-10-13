《名偵探柯南》平次向和葉表白成功甜蜜拖手 大阪辦活動慶祝

《名偵探柯南》動畫版自1996年播映至今，陪伴觀眾長達30年。而在最新篇章「茜色的千秋樂」中，人氣角色服部平次與遠山和葉自1997年及1998年於動畫版登場以來，終於成為情侶，讓許多粉絲激動不已，直呼：「等了28年啊！」 服部平次在最新一集動畫中，前往大阪阿倍野HARUKAS 300展望台。原本他以為錯失表白時機，坐在地上懊惱時，衝口而出說：「我只是想跟她說我喜歡妳啊……」被遠山和葉聽到後，她問他這番話是否認真。接着，他鼓起勇氣表示：「我說的是真的！」兩人害羞地紅著臉，隨後手拖手，正式成為情侶。

平次配音員︰他是最幸福的男人 為服部平次配音的聲優堀川亮亦對此感動萬分，表示：「那算是表白嗎？我一直想像最後是如何表白，像是盯着和葉的眼睛說『我喜歡妳』之類。但經過一連串的失敗之後，他不小心衝口而出，剛好被和葉聽到，演變成『那是真的嗎？』『是真的啦！』的情況。他真是最幸福的男人啊，平次！你要好好珍惜和葉。」

為遠山和葉配音的宮村優子則表示，很期待日後看到人氣CP的約會劇情：「終於！平次告白成功了，可喜可賀，兩人終於兩情相悅了！真是的，明明身邊的人早就看出他們互相喜歡，卻硬要跟大笨鐘較勁，找甚麼絕景景點，真是等太久啦！明明劇中時間才過了差不多半年，體感卻像等了整整25年一樣。」 大阪HARUKAS展望台舉辦活動 為慶祝服部平次與遠山和葉成為情侶，官方推出《祝！平次♡和葉》宣傳片，並由10月11日起，在大阪阿倍野HARUKAS展望台「HARUKAS 300」舉辦活動。現場重現動畫中的告白地點，設置腳印標示，並播放動畫原聲；回程電梯播放由原作者青山剛昌撰寫的表白後對話，讓到訪人士重溫兩人表白場面。

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