Bubble紙有無分正反面？功能唔止防撞 日廠透露隱藏用途

日媒訪問bubble紙生產及銷售公司「プチプチ株式会社」，對於bubble紙的隱藏功能，廠方舉了一個例子︰一名員工曾於冬季因高速公路事故受困車龍約4小時，期間把bubble紙包在身上，形容感覺「相當溫暖」。公司指，由於bubble紙內含空氣層，除可作簡單保暖用途外，也能包裹水管以減少結冰風險。

眾所周知bubble紙(氣泡紙、啪啪紙)有保護物品的作用，但原來還有隱藏功能！

廠方表示，氣泡紙在緊急情況下亦有實際用途，例如可鋪在地面或貼於窗戶，協助較寒冷的避難場所保溫；若覆蓋在手電筒表面，則可令光線變得較為分散。

除上述用途外，bubble紙亦可用於填充展示服裝的人體模型，讓衣物看起來更立體飽滿，亦能包裹室內植物為其保暖，此外亦可作簡單的坐墊來用。

Bubble紙有無分正反面？

至於很多人也疑惑的一個問題︰究竟bubble紙有沒有分正、反面？廠方指，bubble紙其實沒有嚴格的正反面之分。雖然一面布滿bubble、另一面較為平滑，但兩面的緩衝能力相同，使用時可按需要選擇方向。例如把bubble面向內時，部分物品可能較容易被凸起部分卡住，因此有人會選擇將bubble朝外；若要在表面貼上標籤，則可把平滑面向外，以增加黏貼面積。