轟澤連斯基為全球添麻煩 特朗普：烏克蘭該換總統 澤連斯基回應

美國總統特朗普上周五(9日)宣布與俄羅斯總統普京達成旨在中期選舉前降低燃油價格的柴油協議後，烏克蘭總統澤連斯基即批評是「軟弱的決定」。兩人隔空罵戰，特朗普周六(10日)指摘澤連斯基攻擊俄煉油廠因而推高油價，為全球製造麻煩，直言烏克蘭應該換總統。據報華府官員警告烏方，若不停止攻擊俄煉油廠，美方將終止對烏情報分享。周日(11日)，澤連斯基回應表示，如果俄羅斯同意全面停火60天，烏克蘭將會籌辦選舉，選擇誰當領袖，應由烏克蘭人民決定。
特朗普離開白宮前對記者表示，「我們說過，你(澤連斯基)怎樣對付俄羅斯都可以，但不要攻擊煉油廠，因為會為全世界製造麻煩。他就是想為世界添麻煩。我曾對他說隨你怎麼做，但不要攻擊煉油廠。你有很多其他目標，不要攻擊煉油廠，他偏要去攻擊」。
特朗普又批評澤連斯基無能，令烏克蘭捲入戰爭，「你已失去30%國土，逾100萬人死亡，雙方合共逾200萬人死亡。這是一場不應發生的戰爭」，「他最好收手」，又說「我認為烏克蘭是時候換新總統」。
華府官員在談判中警告烏方 或終止情報分享
特朗普上周五公布他與普京通話，美俄達成柴油協議，同意俄將立即向美國及全球市場供應逾30萬噸柴油，相當於約225萬桶燃料。他說，俄方在11月會再供應50萬噸，「之後立即」追加100萬噸，未來還會供應更多，這要「視乎柴油煉油廠狀況」而定。但有分析指，協議可能仍不足以讓柴油價格維持低位。
英國《金融時報》引述3名知情人士報道，就在特朗普宣布同一天，烏談判團隊在邁阿密與華府官員會談近8小時，原擬討論如何促使俄結束戰爭，但特朗普突然宣布，令烏措手不及。白宮官員在會談中警告，若烏方不理會美國要求、停止攻擊俄煉油廠，美方可能終止對烏提供情報。據報，烏克蘭利用美國情報攻擊俄煉油廠，試圖切斷俄用以支撐戰爭的重要財源。基輔一名高層堅稱會繼續摧毀俄煉油廠」。數小時後，俄方指烏軍攻擊頓河畔羅斯托夫一處油品中轉站。