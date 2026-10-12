特朗普稱不排除加入打擊胡塞武裝 沙特首都機場再受襲最少12死309傷

沙特阿拉伯首都利雅得的哈立德國王國際機場周六再次遭到襲擊，造成至少12人死亡、309人受傷，死者除4名沙特公民外，亦包括來自美國、孟加拉、約旦及埃及等國人士。機場其後全面暫停運作，多個國家向在當地國民發出安全警示，呼籲避免前往機場。中國駐沙特大使館表示，目前暫時無中國公民傷亡報告。 網上流傳片段顯示，機場遇襲後冒出大量濃煙，客運大樓損毀嚴重。據沙特民航部門及地區官員透露，被擊中的為供內陸航班使用的三號及四號客運大樓。現場有天花塌下、瓦礫散落地面，多名傷者倒臥候機區附近，當局出動大批救護車及直升機將傷者送院治理。

事件發生後，哈立德國王國際機場暫停航班升降；東部城市達曼附近的法赫德國王國際機場據報同日亦受到襲擊。沙特民航局其後發出飛航公告，延長機場關閉時間。教育部亦要求利雅得所有學校本周改為網上授課。 由沙特領導的多國聯軍將矛頭指向也門胡塞武裝，批評襲擊民用機場屬戰爭罪行及恐怖主義行為，並表明將採取強硬回應。聯軍又稱，早前曾成功攔截並摧毀一枚射向海爾季市的導彈。

胡塞武裝未有直接承認責任，但表示攔截失敗的責任在沙特方面，並再度警告沙特機場及領空已成為潛在攻擊目標，呼籲航空公司、機場員工及旅客避免使用相關設施。不過，胡塞武裝同時稱，願意與沙特採取對等措施，避免機場及海港等民用設施被捲入不斷升級的軍事對抗。 利雅得機場過去一周內已三度遭到攻擊。胡塞武裝近期亦持續針對沙特境內機場、軍事設施及石油設施發動襲擊，以報復沙特聯軍在也門對其展開的新一輪軍事行動。 國際社會發聲譴責事件。聯合國秘書長古特雷斯強烈譴責襲擊，指攻擊平民及民用基礎設施違反國際法，必須立即停止。

美國、英國、德國、卡塔爾及埃及等國亦對事件表示關注或譴責，多個西方國家建議國民暫時避免前往哈立德國王國際機場。美國駐沙特大使館更擴大對政府人員使用利雅得、吉達及達曼機場的限制措施。 特朗普稱將迅速決定下一步行動 美國總統特朗普則表示，華府正在評估是否協助沙特打擊胡塞武裝。他離開白宮前往田納西州出席競選活動前回應記者提問時稱：「我們可能會加入，我們會考慮這個問題。我們剛剛得知最近發生的襲擊，所以我們會盡快有決定，我們會迅速行動。」他形容事件可怕及不可接受，表示計劃與沙特王儲穆罕默德通話，商討局勢發展。