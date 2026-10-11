情報指俄羅斯擴大暗殺行動欲削弱挺烏力量 歐洲國防企業高層淪為目標

英國《金融時報》周日(11日)報道，西方情報機關已警告歐洲的國防企業高層，俄羅斯正在加大暗殺他們的行動。這警告迫使國防企業加強對高層主管的人身安全的保護。 報道指出，隨著烏克蘭戰場陷入僵局及俄國經濟困境加劇，克里姆林宮已下令擴大在歐洲的破壞與「混合」行動，尋求在未來幾個月重挫支持烏克蘭的力量。 歐洲情報機關向《金融時報》透露，暗殺歐洲平民目標曾被視為禁忌，即使對俄國情報機關來說也是如此，如今這麼做卻成為俄國對付烏克蘭的計劃中愈來愈重要的一環。

《金融時報》訪問5個不同歐洲國家情報單位的官員，他們警告，國防企業行政總裁及其他高層淪為克宮特工的目標。 這些官員說，較小型公司的主管也成為俄國盯上的對象，尤其是涉及無人機或其零組件製造的公司。 德國聯邦憲法保護局一名官員表示，他們已大幅加強與德國國防企業「員工及管理階層」的接觸，包括建議他們聘請私人貼身保鑣團隊。 德國聯邦憲法保護局局長Sinan Selen日前也向德國國會議員示警：「俄羅斯蓄意策劃針對個人的暴力行為，由國家或國家控制的行為人實施……我們觀察到這些行動在目標、手段、涉案行為人方面，出現進一步的發展，其中包括運用組織犯罪網絡。」

這類刺殺陰謀大多是由俄羅斯軍事情報局負責。情報消息指，俄軍事情報局已在調整手法，除了與組織犯罪集團合作更密切、善用跨國特工網絡，並將偵查、後勤、策劃、執行等任務分由不同小組或個人負責，而不是像過去那樣依賴單一為錢行動且「用完即棄」的特工。

在某些案件中，相關陰謀已被發現並阻止。還有一些案子則是觀察到可疑活動，包括針對個人在住家及辦公地點進行「生活模式」監控。 安全官員強調，俄方做法的重要環節之一就是讓暗殺行動甚至不用真正執行，就能達到預期效果。 一名情報官員解釋：「從俄方角度來看，主要目標仍是心理層面。光是讓人覺得自己可能成為目標，他們就已達到效果。他們想讓人在與烏克蘭做生意時猶豫不決。」 官員強調，在許多案例中，俄國特工手法仍顯得很業餘，也很容易被化解。但這帶來額外挑戰，因為保安單位必須考量任何人都可能成為威脅。今年8月，兩名俄國年輕遊客因為在瑞典紳寶集團(Saab)行政總裁Micael Johansson住所附近搭帳篷而被捕，不久後即獲釋。

專家表示，國防企業及重要基礎建設、能源等產業的公司，愈來愈常詢問如何保護在歐洲的員工。 業界主管警告，這種大範圍保護所需的成本，不論是針對個人或場所，都可能成為企業的負擔，尤其是對初創公司。有主管表示，他們近期已搬遷西歐一處生產據點，以免受到俄羅斯的威脅。