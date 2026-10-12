美媒：ICE自近月起拘至少12名留美港人 逼簽「自願離境」協議

美國特朗普政府的移民打擊措施波及獲准在美生活和工作的香港人。美國政治新聞網站《Politico》報道，移民和海關執法局（ICE）自今年6月以來已在美國多個機場拘留至少12名港人，要求他們簽署「自願離境」協議；一旦其合法身份於明年2月到期，有可能面臨被即時驅逐出境的風險。美媒引述有「流亡港人社群」深感恐慌。
據報「流亡港人」社群陷恐慌
報道指，有香港人7月在芝加哥機場試圖登機時被被拘留，ICE官員強逼他一份自願離境文件，否則將可能被拘留數個月，事主簽署後獲得放行。被捕者和其律師表示，儘管拜登時代的一項總統指令允許他們在美國居住和工作至2027年2月5日，但ICE官員威脅要無限期拘留他們，除非他們選擇「自願離境」。據報，當局已確認今年至少還有20多名香港人被拘留，但目前尚不清楚他們是否符合保護條件，也不清楚他們中是否有人仍被扣留。
美國國土安全部拒絕置評，只表示賦予香港公民的工作許可，不包括在美國的合法身份，當局不排除將對具有此類臨時行政指定的外國人啟動遣返程序的可能性。
美國前總統拜登因應香港人權情況，自2021年起賦予香港公民延遲強制離境的保護身份，之後又兩次延長保護期，賦予2025年1月15日之前身處美國的香港人，可合法在美國居住和申請工作許可，相關命令有效期到明年2月屆滿，現任總統特朗普暫時未宣布延長。根據美國國務院最新公佈的數據，截至2021年，約有3,800名香港公民身處美國。
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