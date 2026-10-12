美媒：ICE自近月起拘至少12名留美港人 逼簽「自願離境」協議

美國特朗普政府的移民打擊措施波及獲准在美生活和工作的香港人。美國政治新聞網站《Politico》報道，移民和海關執法局（ICE）自今年6月以來已在美國多個機場拘留至少12名港人，要求他們簽署「自願離境」協議；一旦其合法身份於明年2月到期，有可能面臨被即時驅逐出境的風險。美媒引述有「流亡港人社群」深感恐慌。

據報「流亡港人」社群陷恐慌

報道指，有香港人7月在芝加哥機場試圖登機時被被拘留，ICE官員強逼他一份自願離境文件，否則將可能被拘留數個月，事主簽署後獲得放行。被捕者和其律師表示，儘管拜登時代的一項總統指令允許他們在美國居住和工作至2027年2月5日，但ICE官員威脅要無限期拘留他們，除非他們選擇「自願離境」。據報，當局已確認今年至少還有20多名香港人被拘留，但目前尚不清楚他們是否符合保護條件，也不清楚他們中是否有人仍被扣留。