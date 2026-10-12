朝鮮半島丨北韓向東部海域 發射多枚彈道導彈

南韓軍方指出，北韓向朝鮮半島東部海域岸發射多枚彈道導彈。南韓聯合參謀本部星期一（10月12日）發聲明稱，軍方在當天早上9時20分左右探測到數枚彈道導彈從平壤地區射向東海，所射導彈飛行逾900公里。此前，日本海上保安廳透露，北韓發射兩枚據信是彈道導彈的不明飛行物，這兩枚飛行物似乎已經落入海中。日本防衞省指，所有飛行物都落在日本專屬經濟區之外，首相高市早苗指示全力收集和分析相關信息。

飛行逾900公里

南韓國家安全廳召開緊急會議，譴責這次導彈發射違反聯合國安理會決議，並敦促北韓立即停止導彈發射。最近幾周，兩韓國都進行了武器試驗，導致關係日益緊張。