朝鮮半島丨北韓向東部海域 發射多枚彈道導彈

南韓軍方指出，北韓向朝鮮半島東部海域岸發射多枚彈道導彈。南韓聯合參謀本部星期一（10月12日）發聲明稱，軍方在當天早上9時20分左右探測到數枚彈道導彈從平壤地區射向東海，所射導彈飛行逾900公里。此前，日本海上保安廳透露，北韓發射兩枚據信是彈道導彈的不明飛行物，這兩枚飛行物似乎已經落入海中。日本防衞省指，所有飛行物都落在日本專屬經濟區之外，首相高市早苗指示全力收集和分析相關信息。
飛行逾900公里
南韓國家安全廳召開緊急會議，譴責這次導彈發射違反聯合國安理會決議，並敦促北韓立即停止導彈發射。最近幾周，兩韓國都進行了武器試驗，導致關係日益緊張。
北韓本月3日在元山一帶向東部海域發射彈道導彈，該導彈飛行距離超過700公里。次日，北韓官媒報道稱，試射高超音速中程戰略導彈，飛行距離超過1000公里，國務委員會委員長金正恩現場觀摩。
北韓當天發射飛行器，旨在回應南韓政府針對韓朝非軍事區（DMZ）韓方一側發生地雷爆炸事件所作的表態。僅在四天前，南韓試射了自主研發的高超音速滑翔飛行器
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