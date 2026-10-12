俄烏戰爭｜據報美威脅切斷烏克蘭軍援及情報　施壓停襲俄煉油廠

英國《金融時報》引述歐洲官員消息報道，美國威脅烏克蘭的武器採購和情報共享，以此向基輔當局施壓，要求烏軍停止攻擊俄羅斯的能源基礎設施，美國白宮拒絕置評
報道引述消息指，歐洲多國及烏克蘭官員於過去兩日分別接獲華府官員電話，華盛頓正遊說歐洲多國和烏克蘭，尋求烏方停止攻擊俄羅斯的煉油廠，美方傳達的信息包括威脅切斷情報共享，以及用於為烏克蘭採購美國武器的烏克蘭優先需求清單機制。
美國總統特朗普星期日宣布俄烏雙方達成能源停火，即時生效。但烏克蘭總統澤連斯基回應時直言驚訝，指能源停火對他來說是新聞，仍在等待美方通報細節，又說如果俄羅斯同意停火，烏克蘭就會同意，如果特朗普與普京達成共識，應告知烏克蘭停火何時開始，又指俄軍在特朗普宣布停火後，繼續攻擊烏克蘭的能源設施。
澤連斯基：普京全面停火60天 烏克蘭即可舉行選舉
澤連斯基早前回應特朗普「烏克蘭是時候換總統」言論時說，烏克蘭選擇哪位領導人應由烏克蘭社會和人民決定，強調烏克蘭目前處於戰爭狀態，舉行選舉很困難及不安全，亦不符合烏克蘭憲法，最關鍵的是要有安全保障的基礎設施讓民眾投票。澤連斯基已告知特朗普團隊，如果俄羅斯總統普京同意實施60日的全面停火，烏克蘭可以舉行選舉。
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