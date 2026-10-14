美國漢槍殺屋內外9人後自盡　孕女及外孫全遇害滅門

美國賓夕法尼亞州9日驚傳駭人滅門血案，警方證實，槍手是一名已當外公的45歲男子，他涉嫌槍殺9人後自轟身亡，死者包括已經懷孕、距離預產期僅剩數天的女兒，以及女兒的2名年幼子女與腹內胎兒，犯案動機仍在調查。
兩女趕到現場同遇害
綜合美媒報道，其中死亡的女兒史東（Angelina Stone），已為腹中男嬰取名凱里（Kyrie），原定於14日生產，卻在預產期前數天遭父親殺害，腹中胎兒也未能平安出生。至於她另外2名年幼子女，包括5歲的兒子以賽亞（Isiah）及年僅22個月的女兒阿瑪莉安娜（Amari’anna），同樣在槍擊案喪命。
警方指出，這起槍擊事件發生於9日下午5時前左右，地點位於伊利市東側佩里路（Perry Road）700號街區的一處住宅。根據警方取得的影像及音訊證據，屋內先傳出槍聲，隨後兩名情緒激動的女子趕到現場，並不斷敲打房門。警方表示，這名45歲男子隨後走出屋外，朝兩名女子開槍，兩人分別為37歲及51歲，當場死亡。
涉心理健康問題
警方到場後，先在屋外發現兩名女子的遺體，隨後使用無人機及機器人協助確認屋內情況，並在進入住宅後發現多名死者。警方表示，一樓發現一名5歲男童及一名年幼女童的遺體；樓梯間則發現兩名女性及兩名男性死亡，槍手的遺體則在樓上被尋獲。
調查人員也正在檢視死者的手機紀錄，試圖還原槍擊案發生前的情況，釐清這起家庭悲劇的起因。警方透露，心理健康問題「可能是其中一項因素」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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