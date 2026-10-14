美國漢槍殺屋內外9人後自盡　孕女及外孫全遇害滅門

美國賓夕法尼亞州9日驚傳駭人滅門血案，警方證實，槍手是一名已當外公的45歲男子，他涉嫌槍殺9人後自轟身亡，死者包括已經懷孕、距離預產期僅剩數天的女兒，以及女兒的2名年幼子女與腹內胎兒，犯案動機仍在調查。

兩女趕到現場同遇害

綜合美媒報道，其中死亡的女兒史東（Angelina Stone），已為腹中男嬰取名凱里（Kyrie），原定於14日生產，卻在預產期前數天遭父親殺害，腹中胎兒也未能平安出生。至於她另外2名年幼子女，包括5歲的兒子以賽亞（Isiah）及年僅22個月的女兒阿瑪莉安娜（Amari’anna），同樣在槍擊案喪命。