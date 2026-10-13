美國駐希臘大使涉貪污　傳索10萬美元「還卡數」或被撤職

美國有線電視新聞網（CNN）10月11日報道，Kimberly Guilfoyle曾與特朗普（Donald Trump）長子唐納德（Donald Trump Jr.）訂婚4年；兩人分手後，她獲委任為美國駐希臘大使。報道引述特朗普前金主、商人Eric Deters透露，Kimberly Guilfoyle在參議院確認其大使任命前幾天，透過短訊要求他匯款10萬美元（約78.5萬港元），用來支付美國運通（American Express）信用卡的卡數。

美國駐希臘大使Kimberly Guilfoyle爆出醜聞。她涉嫌在出任大使期間接受奢華禮物，並以提供接觸特朗普政府高層的機會為條件索取金錢。美國傳媒引述知情人士報道，美國總統特朗普近期將決定是否將她撤職。

透過律師否認指控

Deters表示，他最終沒有匯款，原因是當時沒有足夠流動資產，Kimberly Guilfoyle透過律師駁斥相關指控否認。知情人士透露，Kimberly Guilfoyle上周向特朗普政府官員否認自己曾傳送相關訊息。

面對相關指控，特朗普於10月9日接受CNN詢問時，並未公開為Kimberly Guilfoyle辯護，僅表示自己剛聽聞此事：「我只聽說了一點。我不太清楚，但她一直都很友善。」知情人士指出，特朗普正關注相關事件，預計很快會決定是否撤換Kimberly Guilfoyle。

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