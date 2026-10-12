英國《刺針》列17項重大災難性威脅 AI惡意使用、核武戰爭可能造成人類滅絕

英國《衛報》報道，這份由包括各國35位專家等組成的21世紀全球健康威脅委員會(Commission on 21st Century Global Threats to Health)提出的報告，列出17項可能對人類健康造成重大損害的風險因素並分析它們至2100年前可能帶來的影響。報告是以現有發展趨勢路線為模型，來計算出各種威脅可能導致因疾病、喪失能力或過早死亡而損失的健康年數，也就是「喪失能力調整生命年」(disability-adjusted life year，DALY)。

報告針對各種威脅模擬了最佳及最壞情況，若是累計超過10億DALY，便會列入這份「重大災難性威脅」清單。上榜的17種威脅可能導致大量健康壽命年損失，但也有潛在的解決方法。

報告指出，「AI的惡意使用，包括用於生物武器，以及可造成核飢荒的核子衝突，在未來75年帶來人類滅絕的威脅」。報告指，儘管兩者發生的可能性仍屬低，但若在核子衝突中產生足夠微粒進入大氣較上層，造成陽光被阻擋而造成飢荒，或使用AI製造生物武器，便可能導致人類滅絕。報告警告，AI的惡意使用以及核子衝突為人類帶來「傷害的規模，若確實存在的話，可能導致世界末日」。