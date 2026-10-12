微軟CEO納德拉：防範AI風險 須由人類設立與執行煞車機制

微軟(Microsoft)行政總裁納德拉(Satya Nadella)呼籲，建構先進人工智能(AI)系統時，應具備遏制、獨立控制及「緊急煞車」機制，讓獲得授權的人執行任務時能暫停或關閉AI模型。

納德拉本月10日在社交平台X發文指出：「我們需要以強大、具有確定性(deterministic)的系統設計、由人類控制以及可靠的操作程序，來圍繞非確定性模型，並在既有標準不足之處建立產業標準。」

納德拉指出：「將前沿的閉源及開放權重模型比照內部風險進行控管，是建構此類系統的一種方式。」