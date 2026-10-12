BBC指控德勤涉偽造文件　助阿巴莫域治避稅

英國廣播公司（BBC）報道，全球四大會計師行之一的德勤，在塞浦路斯的分公司，涉及協助俄羅斯富商的阿巴莫域治（Roman Abramovich）以虛假文件隱瞞財產以避稅。
BBC節目《廣角鏡》報道，在他們與英國獨立組織調查新聞局聯合公布的調查指，在一些有關於阿巴莫域治的帳目文件，並有德勤在塞浦路斯分公司簽署確認，以將他約6.72億美元的資產，包括遊艇、豪宅及飛機等，徙其公司帳戶中消除。報道又指，德勤擬似為阿巴莫域治以偽造文件來避過相關資產的稅項提供建議。阿巴莫域治的代表律師向BBC否認企圖逃稅以及隱藏財富，並指BBC未提出相關證據可證明阿巴莫域治知悉、授權及指示偽造文件，指有關文件在聽取專業人士的建議，是合法文件。而德勤的塞浦路斯分公司則向BBC表示行為符合相關法律。
報道指出，阿巴莫域治早年透過多間離岸公司組成的網絡，處理其石油交易所得，並由一間叫「MeritServus」的塞浦路斯公司管理。德勤在2005年前一直擁有MeritServus，並且在分拆後，德勤仍與MeritServus共同管理阿巴莫域治的財產。報道稱，在MeritServus洩露的文件顯示，在2006年塞浦路斯推行一項新的法規，要求當地公司必須公開帳目，令阿巴莫域治的財富有機會被公開。然而報道指，根據塞浦路斯的德勤分公司，曾為阿巴莫域治在塞浦路斯的公司撰寫的財務報表草稿中，詳列其6.72億美元的資產。
被偽造文件提前3年轉移資產
報道稱，德勤的塞浦路斯公司「似乎」為阿巴莫域治提供了避逃方案的諮詢服務，之後阿巴莫域治的同夥與MeritServus制定計劃將阿巴莫域治公司的資產，轉移到英屬處女島的公司來迴避相關法律，並將有關資產轉移的日期，修改在3年前，以讓有關轉讓變成是2003年的事。其後德勤相關公司簽署了2003年的帳目，令阿巴莫域治的資產變到只餘7.5萬美元。報道稱相關文件顯示德勤是明知有關帳目的誤導，但仍然簽署。報道訪問了英國謝菲爾德大學的會計學教授西卡勳爵指，篡改交易日期和不公佈真實帳目是「違反法定義務」，而且是「相當可恥」的行為。