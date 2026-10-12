BBC指控德勤涉偽造文件　助阿巴莫域治避稅

英國廣播公司（BBC）報道，全球四大會計師行之一的德勤，在塞浦路斯的分公司，涉及協助俄羅斯富商的阿巴莫域治（Roman Abramovich）以虛假文件隱瞞財產以避稅。

BBC節目《廣角鏡》報道，在他們與英國獨立組織調查新聞局聯合公布的調查指，在一些有關於阿巴莫域治的帳目文件，並有德勤在塞浦路斯分公司簽署確認，以將他約6.72億美元的資產，包括遊艇、豪宅及飛機等，徙其公司帳戶中消除。報道又指，德勤擬似為阿巴莫域治以偽造文件來避過相關資產的稅項提供建議。阿巴莫域治的代表律師向BBC否認企圖逃稅以及隱藏財富，並指BBC未提出相關證據可證明阿巴莫域治知悉、授權及指示偽造文件，指有關文件在聽取專業人士的建議，是合法文件。而德勤的塞浦路斯分公司則向BBC表示行為符合相關法律。