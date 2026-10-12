胡塞再襲沙特利雅得機場1死11傷 客機中彈機師等3人喪命

也門胡塞武裝繼上周六(10日)後，周日(11日)再襲沙特阿拉伯首都利雅得的哈立德國王國際機場，造成1死11傷。周六襲擊死亡人數增至13人，逾300人受傷。另於日前一次襲擊中，包括一名機師等3名沙特公民死亡；據悉，當時客機未有載客停於停機坪。沙特帶領的也門聯軍部隊稱，機場的4號客運大樓周日遭導彈擊中，他們另在機場附近攔截了一枚巡航導彈。報道指，胡塞連日攻擊暴露了沙特的空防弱點。

利雅得機場周一約60%航班取消

根據航空分析公司Cirium，受襲擊的利雅得哈立德國王國際機場，繼周日99.7%航班取消後，周一(12日)約有60%航班取消。沙特國營電視台播放了機場周六受襲最新片段，一群朝聖者正在閘口排隊等待登機前往兩處聖地，突然爆出橙色強光，他們驚慌躲避，部分天花塌下。今次是沙特逾10年來死傷最嚴重襲擊。中國旅客郭先生稱，機場受襲一刻像地震一樣整棟大數在搖動，「有人當場被炸死，很多人滿身是血」。胡塞針對沙特平民的攻擊上周四(8日)起升級，哈立德國王國際機場兩度中彈，國營沙特阿拉伯航空公司證實機師Hamoud Ali al-Kalthami遇襲身亡。沙特民航當局稱，周四襲擊造成3死數人受傷；第一次攻擊目標是機場設施，第二次擊中飛機。