蓋茨警告AI欠缺監管 未來1年「有心人」利用AI發動網攻恐加劇

微軟(Microsoft)共同創辦人蓋茨周日(11日)警告，人工智能(AI)缺乏監管所帶來的威脅日益增加，並預測未來一年由AI發動的網絡攻擊將會加劇。
蓋茨接受美國廣播公司新聞網(ABC News)專訪時表示，預計AI失控的風險數年後才會發生，並強調目前最迫切的隱憂是「有心人」在缺乏安全防護措施的情況下，使用現有的AI系統。
蓋茨預計，「未來一年，我們大概會在網絡攻擊這方面看到最劇烈的變化」，並指出「目前真正的危險不是AI失控。我們確實需要對此研究對策，但就這(AI失控)可能造成重大影響而言，那還是數年以後的事」。
蓋茨說：「真正的問題在於有心人利用AI，尤其是那些可以移除所有安全防護措施的AI。」因此，有必要加強限制，防止不法分子利用AI從事生物恐怖襲擊及網絡攻擊。
蓋茨指出：「但目前，你仍可以移除所有這些安全防護措施。因此，當有心人取得沒有安全防護的最新AI模型，未來一年我們將面臨許多意想不到的負面衝擊，尤其是在網絡安全領域。」
蓋茨今年8月曾發表長文警告，全球對AI帶來劇變的準備嚴重不足，尤其是對就業市場的衝擊。他是其中一位針對AI技術帶來威脅發出警告的科技巨頭。
此外，蓋茨在專訪中駁斥美國總統特朗普的觀點，就是AI公司自行監管便足以確保全球安全。蓋茨說：「對於人類有史以來發明的最危險技術，如果這樣就算拍板定案，讓企業成為社會唯一的監管力量……很顯然，我們做得還不夠。」
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。