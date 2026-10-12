蓋茨警告AI欠缺監管 未來1年「有心人」利用AI發動網攻恐加劇

微軟(Microsoft)共同創辦人蓋茨周日(11日)警告，人工智能(AI)缺乏監管所帶來的威脅日益增加，並預測未來一年由AI發動的網絡攻擊將會加劇。

蓋茨接受美國廣播公司新聞網(ABC News)專訪時表示，預計AI失控的風險數年後才會發生，並強調目前最迫切的隱憂是「有心人」在缺乏安全防護措施的情況下，使用現有的AI系統。

蓋茨預計，「未來一年，我們大概會在網絡攻擊這方面看到最劇烈的變化」，並指出「目前真正的危險不是AI失控。我們確實需要對此研究對策，但就這(AI失控)可能造成重大影響而言，那還是數年以後的事」。