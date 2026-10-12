教宗良十四世肺部發現結節　本周接受手術切除

天主教教宗良十四世驚傳健康亮紅燈，他周日(11日)透露，肺部出現一顆局部結節，醫生建議動手術切除，他已決定接受手術，預計本周進行，梵蒂岡目前尚未說明這顆結節是否可能為惡性。
未說明是否惡性
《路透社》報道，71歲的良十四世當天在梵蒂岡聖伯多祿廣場，向朝聖者進行每週日祈禱時表示，醫師近期在檢查中發現他的肺部有一顆局部結節，「它是在非常早期就被發現，而且範圍局限。」
他進一步表示，「醫生認為進行介入治療是適當的，因此在聽取他們的建議後，我決定接受手術將其切除。手術已安排在接下來幾天進行。」報導指出，肺結節是肺部出現的小型局部病灶，可能為良性。美國胸腔學會指出，整體而言，肺結節中最終被證實為癌症的比例不到5%，但風險會隨年齡、結節大小，以及吸菸等因素而提高。
目前梵蒂岡並未公布結節的詳細性質，也未說明是否已進行其他檢查，因此無法判定是否與癌症有關。良十四世於2025年5月獲選為教宗，相較於部分高齡教會領袖，年紀相對較輕，他平時喜歡運動，包括打網球，也沒有已知的吸菸習慣或過往重大健康問題。
意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表達對教宗的支持，「在教宗面對未來幾天的挑戰之際，我想向聖父表達我個人的支持，以及意大利政府的支持。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。