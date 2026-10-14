伊朗局勢｜伊：再開戰將襲美區內AI設施　值逾2萬億美元

中東局勢持續升溫，伊朗警告，若美伊戰火重燃，將摧毀美國在中東的人工智能（AI）設施、數據中心及相關電纜，並點名區內的美國資產，聲稱這些設施價值超過2萬億美元（約15.7萬億美元），是「美國在這個地區經濟的脈搏」。

《半島電視台》報道，伊朗國營媒體《Press TV》近日在網上公開伊朗安全高層雷扎伊（Mohsen Rezaei）的完整專訪。雷扎伊在長達30分鐘的訪談中，針對美伊外交、霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）局勢，以及若戰事重燃可能攻擊美國在中東的科技設施等議題發出警告，揚言將把相關設施列為打擊目標。