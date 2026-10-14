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國際
出版：2026-Oct-14 13:45
更新：2026-Oct-14 13:45

伊朗局勢｜伊：再開戰將襲美區內AI設施　值逾2萬億美元

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伊朗安全高層官員雷扎伊。（圖／路透社）

伊朗安全高層官員雷扎伊。（圖／路透社）

中東局勢持續升溫，伊朗警告，若美伊戰火重燃，將摧毀美國在中東的人工智能（AI）設施、數據中心及相關電纜，並點名區內的美國資產，聲稱這些設施價值超過2萬億美元（約15.7萬億美元），是「美國在這個地區經濟的脈搏」。

《半島電視台》報道，伊朗國營媒體《Press TV》近日在網上公開伊朗安全高層雷扎伊（Mohsen Rezaei）的完整專訪。雷扎伊在長達30分鐘的訪談中，針對美伊外交、霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）局勢，以及若戰事重燃可能攻擊美國在中東的科技設施等議題發出警告，揚言將把相關設施列為打擊目標。

霍爾木茲海峽 霍爾木茲海峽。（圖／路透） 圖為通過霍爾木茲海峽的船隻。（圖／路透） 伊朗透過控制霍爾木茲海峽抬高美國戰爭成本。(路透社) 伊朗透過控制霍爾木茲海峽抬高美國戰爭成本。(路透社) 伊朗國營傳媒報道，美軍對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，增至5死近70人受傷。(路透社) 伊朗國營傳媒報道，美軍對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，增至5死近70人受傷。(路透社) 伊朗國營傳媒報道，美軍對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，增至5死近70人受傷。(路透社) 伊朗國營傳媒報道，美軍對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，增至5死近70人受傷。(路透社)

「極其昂貴的資產」

雷扎伊表示，美國在阿拉伯聯合酋長國及霍爾木茲海峽周邊，部署「極其昂貴的資產」，目前伊朗尚未將這些設施納入攻擊目標，但若戰爭再次爆發，情勢將截然不同。他稱：「如果戰爭爆發，這些電纜、數據中心、人工智能設施，以及許多其他據點，都將遭到摧毀。」

雷扎伊稱，相關資產價值逾2萬億美元，是「美國在這個地區經濟的脈搏。」他還表示，若美國再次發動攻擊，伊朗已「做好充分準備」，將投入新的作戰能力：「如果再次發生對抗，我們肯定會以一套更加廣泛、更加全面的計劃面對敵人。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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