日本東京銀座席地而坐引起爭議　遊客指缺乏休息長凳

日本外國旅客數字上升之下，外國遊客與當地文化衝突增加。日本媒體報遁，在東京鬧市的銀座，經常有旅客席地而坐，引起當地人的不滿，認為影響當地的景觀，不過有旅客指出，因為當地缺乏可以坐的長凳，才讓遊客要坐在路邊。
日本朝日電視台的訪問，指在過去幾日的連假中，在有大量高級商店的東京銀座，會看到有不少旅客席地而坐，有人在吃東西，更甚是有人把鞋脫掉在休息。有日本人就表示：「我不太喜歡那樣。這麼漂亮的環境，看到有人坐在那裡，感覺很髒。這不是那種適合坐下來吃飯的地方。考慮到銀座這個名牌，我不希望有人坐在那裡。」不過有其他日本人指：「我想這是一種文化差異，或者更確切地說，當你出國旅行時，你會發現即使在世界文化遺產的地上或樓梯上，也會有人坐着，所以我認為這只是他們的文化習慣。」
警察指銀座地區難設長凳
歐洲遊客就對於有關坐下來的遊客指：「在歐洲文化中，有坐在路邊的文化，但既然我在日本，就必須尊重日本文化。」有馬來西亞遊客指：「從大阪來到東京，走了大約1個小時，所以腳很痛。如果有長椅就好。如果有很多長椅，我就可以休息一下。」
報道指，在咖啡店和餐廳都有很多遊客，而當地缺乏休息設施可能是原因，不過當地警察指，在銀座要設置長凳不易：「銀座的商店街和地區本身非常重視景觀和品牌形象，因此考慮到地區的景觀和可用空間，很難建造停車場或長椅。」警察又提醒，在日本坐在地上不違法，但影響到商店營業或交通就會違法。
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