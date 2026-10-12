南韓校園欺凌手法創新 強迫受害者街頭互毆

南韓國會議員周一(12日)表示，國內新型態校園暴力通報個案數字正呈現上升趨勢，包括強迫遭欺凌學生進行肢體毆鬥。值得關注的是，許多涉案學生幾乎未受到嚴厲懲處。

韓聯社報道，執政黨共同民主黨國會議員韓秉道(Han Byung-do)援引教育部數據指出，2024年至今年8月期間，校園紀律委員會共審查490宗校園暴力案件。

欺凌者幾乎未被嚴厲處分

涉案的1,232名學生共受到1,961項懲處，其中77.7%、共1,523項屬於輕度處分，不會留下正式紀錄，包括要求當事人書面道歉，以及與受害者保持距離等。在這些處分中，涉及停課或轉校佔比不到1成，僅193項。