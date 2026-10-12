南韓校園欺凌手法創新 強迫受害者街頭互毆

南韓國會議員周一(12日)表示，國內新型態校園暴力通報個案數字正呈現上升趨勢，包括強迫遭欺凌學生進行肢體毆鬥。值得關注的是，許多涉案學生幾乎未受到嚴厲懲處。
韓聯社報道，執政黨共同民主黨國會議員韓秉道(Han Byung-do)援引教育部數據指出，2024年至今年8月期間，校園紀律委員會共審查490宗校園暴力案件。
欺凌者幾乎未被嚴厲處分
涉案的1,232名學生共受到1,961項懲處，其中77.7%、共1,523項屬於輕度處分，不會留下正式紀錄，包括要求當事人書面道歉，以及與受害者保持距離等。在這些處分中，涉及停課或轉校佔比不到1成，僅193項。
甚麼是「野蠻對決」？
報道指，南韓青少年最近流行一種稱為「野蠻對決」的街頭互毆遊戲，欺凌一方強迫受害者同意參與肢體毆鬥。
韓秉道呼籲當局制定詳細的指引方針，以釐清在籌辦、旁觀、拍攝或散播毆鬥影片等行為的涉案程度，從而辨識出一些假借同意之名的脅迫行為。
南韓警方警告，即使雙方同意，甚至簽署書面免責協議，「野蠻對決」仍屬違法。
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