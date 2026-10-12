前北韓駐古巴參贊新書　揭外交官涉參與非法貿易兼要上繳國家

北韓前駐古巴參贊李日奎，在近日出版新書《我眼中的金正恩》，內裡揭露北韓的外交官都在外國從事非法交易，並且需要將所得上繳國家。
李日奎在2011至2016年以及2019至2023年間，共在北韓駐古巴領事館工作，在2023年11月投靠南韓。李日奎表示：「北韓派駐海外的人員，從事的非法貿易方式因地而異。在非洲、他們會將犀牛角運往中國或東車亞，以2萬至3萬美元出售，利潤可達到數十萬美元。在中東，據說他們從事黃金交易，在東南亞就利用汽車買賣。在尼泊爾的人員，據說會走私麝香。」他更指出：「在伊斯蘭國家，北韓外交官會利用免稅的特權，將伊斯蘭禁忌的酒和豬肉帶入當地，並私下向當地人出售圖利。」他指出，有些專門負責相關貿易的人員，更要每年最少上繳2萬至3萬美元，更甚有些要繳付數十萬美元的收入。
至於他工作的古巴，他表示每日都會偷運當地的雪茄，每人一日就可以賺得最少1.5萬美元，最多2萬至3萬美元。他指出，因為美國的禁運，令古巴雪茄在外地價格上升，李日奎指：「在雪茄貿易興盛時，幾季每日都有超過20個23公斤重的外交郵袋運出古巴。」他指雪茄主要銷售到中國，他又表示在中美洲及南美外官人員都是依賴古巴雪茄賺錢。他透露，古巴政府雖然知道有關的交易，但因為與北韓的關係，而默許有關行為。他表示見過有外交人員將雪茄裝得滿滿出境，關員即使明知也不情願地放行。
前副外長遭270槍處刑
李日奎又透露了北韓的殘忍處刑。在2019年2月，北韓前副外長韓成烈涉嫌擔當美國間諜，被北韓公開處刑。李透露北韓安排3名劊子手，各持一把裝上90粒子槍的機槍，合共270發射在韓成烈的身上。他表示，當場的人目睹着人體的碎裂、血肉橫飛的慘狀，有現場人員幾日無法進食及入睡。對於之前南韓總統李在明在美國報章《紐約時報》訪問，指對北韓的制裁無效一說，李日奎指制裁對本來已疲弱的經濟造成嚴重打擊，又指特別在2017及2018年北韓加強導彈試射，在國際社會制裁下，意大利、科威特、秘魯和墨西哥都驅了北韓大使，同時巴西、秘魯和墨西哥亦要求北韓減少使館的外交官人數。