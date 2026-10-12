前北韓駐古巴參贊新書　揭外交官涉參與非法貿易兼要上繳國家

北韓前駐古巴參贊李日奎，在近日出版新書《我眼中的金正恩》，內裡揭露北韓的外交官都在外國從事非法交易，並且需要將所得上繳國家。

李日奎在2011至2016年以及2019至2023年間，共在北韓駐古巴領事館工作，在2023年11月投靠南韓。李日奎表示：「北韓派駐海外的人員，從事的非法貿易方式因地而異。在非洲、他們會將犀牛角運往中國或東車亞，以2萬至3萬美元出售，利潤可達到數十萬美元。在中東，據說他們從事黃金交易，在東南亞就利用汽車買賣。在尼泊爾的人員，據說會走私麝香。」他更指出：「在伊斯蘭國家，北韓外交官會利用免稅的特權，將伊斯蘭禁忌的酒和豬肉帶入當地，並私下向當地人出售圖利。」他指出，有些專門負責相關貿易的人員，更要每年最少上繳2萬至3萬美元，更甚有些要繳付數十萬美元的收入。