熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Oct-12 18:48
更新：2026-Oct-12 18:48

以巴衝突｜戰爭持續三年　無國界醫生記錄實況讓外界看見持續的暴力

分享：
當地巴勒斯坦人帶着行囊離開，他們沒有目的地，亦無家可歸。

當地巴勒斯坦人帶着行囊離開，他們沒有目的地，亦無家可歸。

過去三年，以色列在加沙持續的軍事行動，摧毀了當地巴勒斯坦人原有的生活。停火協議將滿1年，不過，無國界醫生強調：「這不是停火，而是種族滅絕」。

當戰事夷平家園，人們帶着家人一再逃命，約90%人曾被迫流離失所，許多人棲身擠迫的帳篷和臨時避難所，熬過炎夏與寒冬，同時面對飢餓、物資匱乏、日益嚴苛的限制，以及不斷縮小的生存空間。3年來，當地的醫療系統遭受重創，無國界醫生持續在加沙提供醫療人道援助，處理超過20萬宗創傷個案，同時提供門診診症、疫苗接種、心理健康支援等醫療援助。

醫護人員正在處理大量 湧入的創傷病人 無國界醫生運用 3D 打印技術，為燒傷者製作完全貼合其面形輪廓的壓力面罩 一名醫護人員正在檢查躺在保溫箱內、體重過輕的初生嬰兒。 物理治療師正在加熱一塊熱塑膠，以壓模製作訂製夾板 兒童在加沙北部的社區廚房拿着空鍋 加沙南部汗尤尼斯阿塔爾（Attar）地區擠滿帳篷的景象 位於納賽爾醫院的一個房間。在經歷數周襲擊、圍困，以色列軍隊最終闖入了醫院。 一對流離失所的母女在汗尤尼斯的臨時帳篷內，生火準備食物。 大批巴勒斯坦人聚集，冒着生命危險領取食物。 停泊在加沙城無國界醫生診所外、印有清晰標誌的無國界醫生車輛被毀。 在無國界醫生營運的燒傷診所，組織的護士為 一名在空襲中燒傷的男孩包紮傷口。

透過影像記錄持續的暴力

去年10月，加沙實施停火協議。然而，以色列繼續在當地殺害巴勒斯坦人、襲擊醫院及摧毀民用基礎設施。據加沙衞生部數據，自停火協議生效至今年9月14日，至少1,372名巴勒斯坦人被殺、4,659人受傷。 無國界醫生指除提供醫療人道援助，「見證」亦一直是工作的重要一環。3年來，組織透過影像記錄團隊在加沙所目睹的實況，讓外界看見持續的暴力、反覆流離失所，以及基本生存條件遭破壞，如何逐步扼殺當地巴勒斯坦人的生存空間。

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務