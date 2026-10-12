以巴衝突｜戰爭持續三年　無國界醫生記錄實況讓外界看見持續的暴力

過去三年，以色列在加沙持續的軍事行動，摧毀了當地巴勒斯坦人原有的生活。停火協議將滿1年，不過，無國界醫生強調：「這不是停火，而是種族滅絕」。
當戰事夷平家園，人們帶着家人一再逃命，約90%人曾被迫流離失所，許多人棲身擠迫的帳篷和臨時避難所，熬過炎夏與寒冬，同時面對飢餓、物資匱乏、日益嚴苛的限制，以及不斷縮小的生存空間。3年來，當地的醫療系統遭受重創，無國界醫生持續在加沙提供醫療人道援助，處理超過20萬宗創傷個案，同時提供門診診症、疫苗接種、心理健康支援等醫療援助。
透過影像記錄持續的暴力
去年10月，加沙實施停火協議。然而，以色列繼續在當地殺害巴勒斯坦人、襲擊醫院及摧毀民用基礎設施。據加沙衞生部數據，自停火協議生效至今年9月14日，至少1,372名巴勒斯坦人被殺、4,659人受傷。 無國界醫生指除提供醫療人道援助，「見證」亦一直是工作的重要一環。3年來，組織透過影像記錄團隊在加沙所目睹的實況，讓外界看見持續的暴力、反覆流離失所，以及基本生存條件遭破壞，如何逐步扼殺當地巴勒斯坦人的生存空間。
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