特朗普突宣布俄烏能源停火 澤連斯基：從傳媒得知 烏能源基建仍遭炸｜俄烏戰爭

美國總統特朗普疑為了中期選舉「壓低」油價，日前宣布與俄羅斯總統普京達成協議購入俄柴油；周日(11日)又突然在社交平台發文稱，俄羅斯與烏克蘭同意能源停火(energy ceasefire)，即時停止攻擊對方能源設施。烏克蘭總統澤連斯基說，從傳媒得知有關停火，但俄羅斯周日至周一仍徹夜空襲烏克蘭，包括首都基輔能源基建，並未停火。克里姆林宮拒絕直接確認特朗普的停火公布，含糊稱有事可宣布便會宣布。

俄烏戰爭｜俄外長：不應給澤連斯基60天「喘息」

澤連斯基稱，支持能源停火，但在特朗普的宣布後，除了基輔，哈爾科夫的電力廠亦遭攻擊。他指烏克蘭已準備好不攻擊俄能源基建，俄方亦要這樣做。澤連斯基要求特朗普向俄方施壓。特朗普上周六稱，現在是時候烏克蘭選出新的總統。澤連斯基回應稱，若俄羅斯同意停火60天，烏克蘭可以舉行總統選舉；他指在日夜都受襲下，從安全角度來看根本無可能辦選舉。俄羅斯外長拉夫羅夫稱，澤連斯基有關回應「虛假」，不應給他60天喘息，讓其有機會重整旗鼓，歐洲其他國家可藉停火向烏提供新武裝繼續打仗。有報道指，美國向烏克蘭施壓，威脅若烏方不停止攻擊俄能源基建，便不再向烏提供武器和分享情報。