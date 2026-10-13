揭示「預期」可左右消費投資及政策成效 美雙雄奪經濟諾獎

本年度諾貝爾獎昨公布壓軸的經濟學獎，由美國經濟學家霍爾(Robert E. Hall)及伍德福德(Michael Woodford)獲得，表揚其為「宏觀經濟穩定政策奠下微觀經濟基礎」(for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation)。二人研究強調「預期」在宏觀經濟的作用，令央行及政府能更有效運用利率及財策，減少經濟大起大落。 瑞典皇家科學院指，各國政府及央行往往透過減息、加息、減稅、增加福利開支等措施穩定經濟。根據經濟學家凱恩斯(John Maynard Keynes)的理論，當局在經濟衰退時應刺激需求，經濟過熱時則應收緊政策；但上世紀七十年代石油危機期間，傳統「凱恩斯模型」(Keynesian model)未能解釋高通脹與高失業並存的「滯脹」現象，令穩定政策一度受質疑。霍爾及伍德福德重建相關理論框架，不再依賴通脹、生產及消費等宏觀數據的歷史統計關係，而是從家庭及企業如何作出決策出發，建立具「微觀基礎」的宏觀經濟模型。評審委員會認為，這一重大轉變為現代穩定政策提供穩固理論依據，至今已成為全球央行及財政部門常用的核心分析工具。

霍爾：消費取決於未來收入預期 霍爾最著名研究成果來自1978年發表的消費理論。他挑戰當時「收入增加、消費便同步增加」的傳統觀點，提出家庭消費決策主要取決於對未來收入的預期，而非單看目前收入水平。按照其理論，若家庭相信未來收入將增加，即使目前收入不變，也可能會增加消費；若前景轉差，則會傾向減少開支。霍爾認為，市民消費決策主要反映他們對未來收入和經濟前景的預期，而這些預期往往會因突如其來的新消息而改變，因此消費變化本身亦難以事先預測。霍爾其後與經濟學家米什金(Fredric Mishkin)利用數據驗證相關理論，發現大部分家庭消費行為符合上述以未來收入預期，來作消費決定的理論，但亦有小部分家庭因儲蓄不足或借貸受限而傾向量入為出。

伍德福德：利率政策與市場預期同樣關鍵 伍德福德則進一步把相關理論整合成完整的宏觀經濟框架。他在2003年出版的《Interest and Prices》被視為現代「新凱恩斯主義模型」(New Keynesian models)代表作，至今仍廣泛應用於貨幣政策分析。其研究指，經濟活動不單受當前利率影響，更受市場對未來利率及貨幣政策走向預期左右。家庭及企業作出消費、投資及定價決定時，不僅考慮現時利率，亦會考慮央行未來可能採取的政策方向。 伍德福德的模型亦納入「價格黏性」(price stickiness)的概念，即企業不會因需求或成本變化而即時調整價格。由於調整價格涉及成本，企業在定價時往往需要考慮未來需求、成本及利率走勢，因此市場對未來的預期亦會影響通脹表現。伍德福德亦強調央行溝通的重要性。由於企業與家庭都會根據對未來利率的預期作出決策，因此央行的政策透明度及可信度，往往與實際利率調整同樣重要。央行毋須等到真正加息或減息才影響經濟，只要市場相信其未來政策方向，家庭及企業便可能提早調整消費、投資及定價決定。

瑞典皇家科學院表示，「新凱恩斯模型」問世後，協助各國更有效應對金融危機、疫情衝擊及能源危機等重大經濟震盪。與1970年代相比，近年雖然仍出現高通脹及經濟衰退風險，但相關衝擊對增長及通脹造成的長期後果相對有限。經濟學獎委員會主席哈斯勒(John Hassler)表示，兩名得主的研究為現今全球央行與政府使用的經濟模型奠定穩固理論基礎，讓決策者更能應對能源價格急升、消費突然改變等經濟衝擊；兩人的研究成果令穩定經濟政策重獲學界和政策制定者信心，並改變全球貨幣政策與財政政策的制定方式。