特朗普再有改名構想　或將大西洋或太平洋改為「特朗普洋」(有片)

美國總統特朗普在推動墨西哥灣與安大略湖更名行動後，再度拋出更改其他水域名稱的新構思，稱他可能會為大西洋或太平洋重新命名，改成「美洲洋」(Ocean of the Americas)或「特朗普洋」(Trump Ocean)之類的名稱，引發外界關注。
特朗普周六(10日)在田納西州的一場造勢活動，為即將到來的美國期中選舉造勢，特朗普中表示：「我們有海灣，有一座美麗的湖。現在有人說，你們需要一條河……我們需要一條河，需要一片海洋。」他進一步表示，他可能會為大西洋或太平洋重新命名，還開玩笑地說：「我們叫它『特朗普洋』(Trump Ocean)或者『美洲洋』(Ocean of the Americas)這類的名稱。」現場響起一陣笑聲和掌聲。
美國總統可以行政命令更改特定名稱
特朗普去年將墨西哥灣(Gulf of Mexico)改名為「美國灣」(Gulf of America)，引發與墨西哥的外交緊張及其他摩擦；今年8月，特朗普也將位於美國紐約州與加拿大之間的安大略湖(Lake Ontario)改為「美國湖」(Lake America)，時值他與加國領袖因貿易與關稅問題發生爭執之際。在美國，總統可以透過行政命令來更改聯邦機構在官方文件使用特定名稱，一些提供線上地圖的私人企業已配合特朗普的新命名，不過，單方面更名在國際上並不具備約束力，全球其他國家也不受此名稱變更所限。
President Trump suggested renaming the Pacific or Atlantic Ocean as “Trump Ocean” or “Ocean of the Americas” on Saturday during a campaign rally in Clarksville, Tennessee. “So we’ve got the Gulf, we’ve got a beautiful lake,” Trump said. “So we need a river, we need an ocean, so I was thinking of either the Atlantic or the Pacific, we'd call it Trump Ocean or Ocean of the Americas, something like that.”— CBS News (@CBSNews) October 11, 2026