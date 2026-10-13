熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Oct-13 10:38
更新：2026-Oct-13 10:38

特朗普再有改名構想　或將大西洋或太平洋改為「特朗普洋」(有片)

分享：
特朗普再有改名構想，或將大西洋或太平洋改為「特朗普洋」。(AP)

特朗普再有改名構想，或將大西洋或太平洋改為「特朗普洋」。(AP)

美國總統特朗普在推動墨西哥灣與安大略湖更名行動後，再度拋出更改其他水域名稱的新構思，稱他可能會為大西洋或太平洋重新命名，改成「美洲洋」(Ocean of the Americas)或「特朗普洋」(Trump Ocean)之類的名稱，引發外界關注。

特朗普周六(10日)在田納西州的一場造勢活動，為即將到來的美國期中選舉造勢，特朗普中表示：「我們有海灣，有一座美麗的湖。現在有人說，你們需要一條河……我們需要一條河，需要一片海洋。」他進一步表示，他可能會為大西洋或太平洋重新命名，還開玩笑地說：「我們叫它『特朗普洋』(Trump Ocean)或者『美洲洋』(Ocean of the Americas)這類的名稱。」現場響起一陣笑聲和掌聲。

今年8月，特朗普將安大略湖(Lake Ontario)改為「美國湖」(Lake America)。

今年8月，特朗普將安大略湖(Lake Ontario)改為「美國湖」(Lake America)。

美國總統可以行政命令更改特定名稱

特朗普去年將墨西哥灣(Gulf of Mexico)改名為「美國灣」(Gulf of America)，引發與墨西哥的外交緊張及其他摩擦；今年8月，特朗普也將位於美國紐約州與加拿大之間的安大略湖(Lake Ontario)改為「美國湖」(Lake America)，時值他與加國領袖因貿易與關稅問題發生爭執之際。在美國，總統可以透過行政命令來更改聯邦機構在官方文件使用特定名稱，一些提供線上地圖的私人企業已配合特朗普的新命名，不過，單方面更名在國際上並不具備約束力，全球其他國家也不受此名稱變更所限。

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務