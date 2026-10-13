特朗普再有改名構想　或將大西洋或太平洋改為「特朗普洋」(有片)

美國總統特朗普在推動墨西哥灣與安大略湖更名行動後，再度拋出更改其他水域名稱的新構思，稱他可能會為大西洋或太平洋重新命名，改成「美洲洋」(Ocean of the Americas)或「特朗普洋」(Trump Ocean)之類的名稱，引發外界關注。

特朗普周六(10日)在田納西州的一場造勢活動，為即將到來的美國期中選舉造勢，特朗普中表示：「我們有海灣，有一座美麗的湖。現在有人說，你們需要一條河……我們需要一條河，需要一片海洋。」他進一步表示，他可能會為大西洋或太平洋重新命名，還開玩笑地說：「我們叫它『特朗普洋』(Trump Ocean)或者『美洲洋』(Ocean of the Americas)這類的名稱。」現場響起一陣笑聲和掌聲。