自製牙套防磨牙　男子硅膠黏實口腔求醫

泰國一名男子為解決睡覺磨牙問題，自行網購矽膠材料自制牙套，詎料材料硬化後緊緊黏住牙齒，無法自行取出，最終求助牙科診所，醫生最終花了約2小時才將材料清除。

綜合報道，泰國牙科診所「Cotton Dental Clinic」10日在社交平台Facebook分享一宗病例，一名男子走到診所求助時，遞上手機，屏幕上顯示「請幫忙我把牙齒上的矽膠拆掉」的訊息。帖文也寫，由於口腔內卡著一層堅硬的白色材料，導致他無法正常說話、進食，也無法正常使用牙齒。男子透露，他有睡覺磨牙的問題，之前曾有牙科醫生建議使用矽膠咬合牙套，但他決定自行網購材料制作。詎料使用後，矽膠材料硬化並黏在牙齒上，無法取出。他從晚上10點到隔天早上6點，不斷嘗試用溫水沖洗和剝除材料，仍然無法解決，直到中午才到診所求助。