自製牙套防磨牙　男子硅膠黏實口腔求醫

泰國一名男子為解決睡覺磨牙問題，自行網購矽膠材料自制牙套，詎料材料硬化後緊緊黏住牙齒，無法自行取出，最終求助牙科診所，醫生最終花了約2小時才將材料清除。
綜合報道，泰國牙科診所「Cotton Dental Clinic」10日在社交平台Facebook分享一宗病例，一名男子走到診所求助時，遞上手機，屏幕上顯示「請幫忙我把牙齒上的矽膠拆掉」的訊息。帖文也寫，由於口腔內卡著一層堅硬的白色材料，導致他無法正常說話、進食，也無法正常使用牙齒。男子透露，他有睡覺磨牙的問題，之前曾有牙科醫生建議使用矽膠咬合牙套，但他決定自行網購材料制作。詎料使用後，矽膠材料硬化並黏在牙齒上，無法取出。他從晚上10點到隔天早上6點，不斷嘗試用溫水沖洗和剝除材料，仍然無法解決，直到中午才到診所求助。
醫生耗時約2兩小時取出
診所醫生表示，矽膠材料相當堅硬且黏性強，清除過程非常困難。醫生嘗試使用多種工具，最終耗時約2兩小時，才將材料全部取出。材料移除後，醫生發現，被覆蓋的口腔組織，因受壓和刺激產生發紅癥狀。診所表示，這例已獲得病人同意公布，醫生提醒公眾不要隨意購買網上銷售的醫療相關產品，自行在家制作口腔用品，因為這些材料可能含有傷害口腔組織的化學物質，也可能引發其他不良反應。若有口腔健康問題或需要接受治療，應向牙醫咨詢獲得適當建議。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。